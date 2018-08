Premier League in der Sommerpause: Die Transfers von Liverpool, Manchester und Co.

Auch in diesem Sommer haben die Teams aus der Premier League wieder hunderte Millionen Euro in neue Spieler investiert. SPOX hat die wichtigsten Neuzugänge und Abgänge des FC Liverpool sowie der Manchester-Klubs und Co. im Überblick.

Premier League: Die teuersten Neuzugänge der Klubs im Sommer 2018

Spieler Abgebender Verein Aufnehmender Verein Ablösesumme in Euro Kepa Arrizabalaga Athletic Bilbao FC Chelsea 80.0 Millionen Riyad Mahrez Leceister City Manchester City 67.8 Millionen Alisson Becker AS Rom FC Liverpool 62.5 Millionen Naby Keita RB Leipzig FC Liverpool 60.0 Millionen Fred Shaktar Donezk Manchester United 58.0 Millionen Jorginho SSC Neapel FC Chelsea 57.0 Millionen Fabinho AS Monaco FC Liverpool 45.0 Millionen Richarlison FC Watford FC Everton 39.2 Millionen Felipe Anderson Lazio Rom West Ham United 38.0 Millionen Yerry Mina FC Barcelona FC Everton 30.25 Millionen Jean Michael Seri OGC Nizza FC Fulham 30.0 Millionen Lucas Torreira UC Sampdoria FC Arsenal 30.0 Millionen Jefferson Lerma UD Levante AFC Bournemouth 28.0 Millionen James Maddison Norwich City Leceister City 25.0 Millionen Bernd Leno Bayer Leverkusen FC Arsenal 25.0 Millionen Jannik Vestergaard Borussia M'gladbach FC Southhampton 25.0 Millionen Issa Diop FC Toulouse West Ham United 25.0 Millionen Andre Zambo Anguissa Olympique Marseille FC Fulham 25.0 Millionen Ricardo Pereira FC Porto Leceister City 22.0 Millionen Diogo Dalot FC Porto Manchester United 22.0 Millionen

FC Liverpool: Transfers im Sommer 2018

Mit Alisson Becker, Naby Keita sowie Fabinho und Xherdan Shaqiri zählt Jürgen Klopp vier Neuzugänge in seinen Reihen. Nachdem die Konkurrenz aus Manchester und London regelmäßig in den vergangenen Jahren viel Geld in die Hand nahm, waren es in diesem Sommer die Reds, die von allen Premier-League-Teams am meisten in den Kader investierten.

Bereits am ersten Spieltag konnten Alisson und Naby Keita beim 4:0 Sieg gegen West Ham United von Beginn an überzeugen. Shaqiri wurde in der Schlussphase eingewechselt und setzt erste Akzente, Fabinho fehlte Klopp noch mit gesundheitlichen Problemen.

Manchester United: Transfers im Sommer 2018

Manchester United sicherte sich für 58 Millionen Euro die Dienste des Brasilianers Fred, der sich zum Auftakt der Premier League gegen Leceister City gut präsentierte und Superstar Paul Pogba eine deutlich offensivere Rolle im Mittelfeld ermöglichte. Diogo Dalot kam ebenso wie Lee Grant, der als Ersatzmann von David de Gea eingeplant ist, nicht zu seinem Debüt für die Red Devils.

Trotz der Millionen-Investitionen zeigte sich Trainer Jose Mourinho über den Sommer immer wieder unzufrieden mit den Transferambitionen von Manchester. Schließlich holte United keinen echten Superstar als Verstärkung. Jerome Boateng soll Mourinho sogar persönlich am Telefon abgesagt haben.

FC Chelsea: Transfers im Sommer 2018

Der Italiener Maurizio Sarri bekleidet ab diesem Sommer das Traineramt bei den Blues und tritt die Nachfolge seines Landsmannes Antonio Conte an. Als Antrittsgeschenk gab es den 57-Millionen-Mann Jorginho, den Sarri schon beim SSC Neapel unter seinen Fittichen hatte. Schließlich reagierten die Blues auf den Abgang von Thibaut Courtois zu Real Madrid und lotsten für 80 Millionen Euro Kepa Arrizabalaga von Athletic Bilbao an die Stamford Bridge. Jorginho war beim 3:0 Sieg über Huddersfield am ersten Spieltag vom Elfmeterpunkt erfolgreich.

Premier League: Die teuersten Abgänge der Klubs im Sommer 2018