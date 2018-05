Per Mertesacker über Druck-Interview: "Erwarte von niemand, dass er mich versteht“

Premier League Brighton -

Per Mertesacker hat die Beweggründe für sein Interview mit dem Spiegel erklärt, in welchem er sich über den Druck im Profifußball beklagt hatte. Trotz der Kritik bereue der Verteidiger das Interview keineswegs.

"Ich verlange von niemandem, dass er mich versteht, jeder hat seine eigene Wahrnehmung. Ich wollte das verbalisieren, mich in gewisser Weise outen", sagte der Abwehrspieler im Gespräch mit dem Sportbuzzer.

Die Reaktionen, die auf sein Interview folgten, würden zeigen, "wie groß die Herausforderung ist, mit diesem Thema umzugehen".

Mertesacker würde Karriere "eine Eins geben"

Mit dem Karriereende vor Augen, welches für Mertesacker nach dieser Spielzeit ansteht, blickt er zufrieden zurück: "Mir hat keiner so eine Karriere zugetraut, mit 15 war es das erste Mal schon fast vorbei."

Da er es dennoch bis zum Weltmeistertitel in Brasilien und zum Kapitänsamt bei den Gunners geschafft hat, würde der Abwehrspieler seiner Karriere "eine Eins geben".

Mertesacker übernimmt Nachwuchsakadamie des FC Arsenal

Zur kommenden Spielzeit übernimmt Mertesacker die Nachwuchsakadamie der Gunners, die ihm "unglaublich tolle Möglichkeiten" bieten würden. Auch seine Frau habe sich für einen Verbleib in London ausgesprochen, dennoch "können wir uns immer vorstellen, mal nach Deutschland zurückzukehren".

In seinem siebten Jahr beim FC Arsenal hatte Mertesacker in dieser Spielzeit seinen Status als Stammspieler verloren und war lediglich in fünf Spielen der Premier League zum Einsatz gekommen.

Mertesackers Leistungsdaten für den FC Arsenal