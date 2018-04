Mats Hummels vom FC Bayern: "Per Mertesacker ist nicht allein"

NFL Draft Sa 28.04. Tag 2: Wird der Deutsch-Amerikaner gedraftet? A-League Newcastle Jets -

Mats Hummels vom FC Bayern München hat sich in der Leistungsdruck-Debatte vor Per Mertesacker gestellt. Er könne nicht alle Sorgen seines früheren Nationalmannschaftskollegen nachvollziehen, habe die Probleme im Profi-Fußball aber auch registriert.

"Per ist bei Weitem nicht allein in dieser Hinsicht. Das ist beileibe kein Einzelphänomen", sagte Hummels gegenüber dem Focus. Und weiter: "Über Empfindungen kann man nicht diskutieren. Wenn einer Druck empfindet, dann ist das eben so. Das gilt es dann auch zu respektieren. Punkt."

Er selbst teile Mertesackers Empfindungen jedoch nicht: "Es ist vielleicht auch ein bisschen Glück, dass es bei mir so ist. Ich habe das Gefühl, ich kann immer die Ruhe bewahren, auch wenn es hektisch wird und andere ihre Nerven verlieren."

Mertesacker hatte Anfang März im Spiegel über den enormen Druck gesprochen, den er empfinde und der ihm den Spaß am Fußball genommen habe. Außerdem verwies der 33-Jährige auf ernsthafte gesundheitliche, stressbedingte Folgen. Mertesacker wird seine Karriere im kommenden Sommer beenden und die Leitung der Arsenal-Jugendakademie übernehmen.

Per Mertesackers Statistiken für den FC Arsenal