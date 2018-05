Premier League: FC Chelsea gegen Huddersfield im Livestream und Liveticker

Premier League Chelsea -

Vor dem 38. Spieltag der Premier League reist Huddersfield Town mit David Wagner an der Seitenlinie im Nachholspiel zum FC Chelsea (20.45 Uhr live auf DAZN). Hier findet ihr alle Infos zu der Partie, den beiden Mannschaften sowie der Übertragung im Livestream und Liveticker.

Nachdem der entthronte Meister zwischendurch sogar die Zulassung zur Champions League zu verpassen drohte, arbeitete sich die Mannschaft von Antonio Conte zuletzt mit drei Siegen in Folge wieder an die begehrten Spitzenplätze heran.

Aufgrund des deutlich schlechteren Torverhältnisses gegenüber Liverpool muss Chelsea aber selbst bei einem weiteren Erfolg auf einen Patzer der Konkurrenten Liverpool und Tottenham hoffen.

Kampf um die Champions League in der Premier League

Platz Mannschaft Spiele Tordifferenz Punkte 3 FC Liverpool 37 80:38 72 4 Tottenham Hotspur 36 68:32 71 5 FC Chelsea 36 61:34 69

Auch für Wagner geht es im Schlussspurt der Saison um alles, der Aufsteiger liegt drei Punkte vor Abstiegsplatz 16, welchen Swansea City innehat.

Schon ein Zähler an der Stamford Bridge würde Huddersfield für die große Klassenerhalts-Party reichen.

Kampf gegen den Abstieg in der Premier League

Platz Mannschaft Spiele Tordifferenz Punkte 16 FC Southampton 37 37:55 36 17 Huddersfield Town 36 27:56 36 18 Swansea City 37 27:54 33

Wann und wo spielt Chelsea gegen Huddersfield?

Um 20.45 Uhr treten die Terriers heute Abend beim FC Chelsea an der Stamford Bridge an.

Chelsea gegen Huddersfield im Livestream und Liveticker

Wie zahlreiche andere Partien der Premier League überträgt der Streaming-Service DAZN auch die Partie der Blues gegen Huddersfield im Livestream.

Darüber hinaus hat das Portal als "Home of US-Sport" auch Highlights aus der NBA, MLB, NFL und NHL im Programm. Hier findet ihr das komplette Programm.

Zusätzlich bietet SPOX auch einen Liveticker zu dem Spiel, mit dem euch nichts entgeht.

Huddersfield hat ein Offensivproblem

Sollte es für den Aufsteiger postwendend wieder zurück in die Championship gehen, liegt das zum Großteil an der mangelnden Offensiv-Gefahr der Terriers. In 36 Partien gelangen lediglich 27 Treffer, in 20 Partien durfte Wagners Elf über keinen eigenen Treffer jubeln.

Nur Derby County (22 Partien in der Saison 2007/08) und Leeds United (21 Partien in der Saison 1996/97) blieben in der Premier League bis zu diesem Zeitpunkt häufiger ohne eigenen Treffer.

Die Harmlosigkeit der Offensive ist auch an der vereinsinternen Torjägerliste abzulesen: Collin Quaner steht mit vier Treffern an der Spitze.



