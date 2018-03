Premier League: Liverpools Mohamed Salah zum Spieler des Monats Februar gekürt

Premier League Man United -

Angreifer Mohamed Salah vom FC Liverpool wurde in der Premier League zum Spieler des Monats Februar gewählt.

Der Flügelspieler der Reds ist in herausragender Form und erzielte im Februar in vier Spielen fünf Tore. Damit baute er sein Torkonto in dieser Spielzeit auf 32 Pflichtspieltreffer aus.

Die Auszeichnung zum Spieler des Monats ist bereits seine zweite in dieser Saison. Er unterstreicht damit seine starke Debüt-Saison an der Anfield Road.

Am Wochenende kommt es zum Spitzenspiel zwischen Manchester United und Salahs FC Liverpool (13.30 Uhr im LIVETICKER).