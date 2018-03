Nach Kritik von ManUnited-Coach Jose Mourinho: Frank De Boer schlägt zurück

Premier League Liverpool -

Nachdem Manchester Uniteds Coach Jose Mourinho den ehemaligen Trainer von Crystal Palace, Frank de Boer als, "schlechtesten Premier-League-Manager aller Zeiten" betitelt hatte, schlägt dieser nun zurück.

Ursache des Zwists war de Boers Kritik am Umgang Mourinhos mit United-Talent Marcus Rashford. Daraufhin reagierte Mourinho und hielt dem ehemaligen niederländischen Nationalspieler dessen erfolglose Zeit bei Palace vor.

Im Interview mit beIN Sports holte de Boer zum Gegenschlag aus. Er sagte nach Uniteds Aus in der Champions League gegen Sevilla über Mourinho: "Er kann mich nennen, wie er will. Aber wenn ich sehe, dass er fast eine Milliarde in seine Mannschaft gesteckt hat und dann so spielen lässt..."

Champions-League-Aus gegen Sevilla

Die Red Devils spielen eine durchwachsene Saison. In der Liga steht man zwar auf Platz zwei, hat aber ganze 16 Punkte Rückstand Tabellenführer Manchester City. In der Champions League scheiterte man im Achtelfinale an Sevilla und im EFL Cup war im Viertelfinale gegen Bristol City Schluss.

Die einzig verbliebene Chance auf einen Titel hat ManUnited im FA Cup. Dort trifft man am Samstag im Viertelfinale auf Premier-League-Aufsteiger Brighton & Hove Albion.