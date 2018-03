Manchester Uniteds Coach Jose Mourinho nach CL-Aus: "Nichts Neues"

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División La Coruna -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Brom (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

FC Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

CFC Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers UEFA U19 Championship Deutschland -

Norwegen Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies Italien -

England Friendlies Spanien -

Argentinien

Trainer Jose Mourinho hat das Ausscheiden von Manchester United in der Champions League gegen den FC Sevilla relativiert. Nach dem 1:2 gegen die Andalusier konstatierte der Portugiese, dass das Gefühl, im Old Trafford die Segel streichen zu müssen, kein neues sei, habe doch er selbst die Red Devils schon zweimal in deren Stadion eliminiert.

"Es ist nicht das Ende der Welt. Ich saß zweimal auf diesem Stuhl und habe ManUnited im Old Trafford aus dem Wettbewerb geschmissen", so der 55-Jährige nach dem Spiel. "Ich saß als Porto-Trainer auf diesem Stuhl - ManUnited flog raus. Ich saß als Trainer von Real Madrid auf diesem Stuhl - ManUnited flog raus. Ich denke also nicht, dass das für den Klub etwas Neues ist."

"Natürlich ist es als Trainer von Manchester United trotzdem eine Enttäuschung, zuhause aus der Champions League auszuscheiden", stellte er gleichzeitig klar und zollte den Gästen aus Spanien in einer ersten Analyse Respekt: "Wir haben versucht, von der ersten Minute an aggressiv aufzutreten. Wir haben das Tor nicht erzielt und Sevilla hat den Ball dann in den eigenen Reihen gehalten. Sie haben das Spiel gut kontrolliert."

Jose Mourinho: "Das ist Fußball"

"Ich will da kein großes Ding draus machen. Dafür haben wir keine Zeit. Am Samstag haben wir schon unser nächstes Spiel, das ist Fußball", so Mourinho weiter, der die Champions League mit dem FC Porto und Inter Mailand bereits zweimal gewinnen konnte.

Nachdem das Hinspiel ein torloses Remis als Resultat hervorgebracht hatte, schockte Sevilla Mourinho und United am Dienstagabend in der zweiten Halbzeit mit einem Doppelschlag durch Wissam Ben Yedder (74., 78.). Romelu Lukakus Tor sorgte lediglich für eine ertraglose Ergebniskorrektur.