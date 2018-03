United-Legende Gary Neville kitzelt Alexis Sanchez: "Er war bisher enttäuschend"

Premier League Man United -

Liverpool Premier League Chelsea -

Crystal Palace Premier League Huddersfield -

Swansea (Delayed) Premier League Everton -

Brighton (Delayed) Premier League West Bromwich -

Leicester (Delayed) Premier League West Ham -

Burnley (Delayed) Premier League Newcastle -

Southampton (Delayed) Premier League Arsenal -

Watford Premier League Bournemouth -

Tottenham Premier League Stoke -

Man City Premier League Liverpool -

Watford Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Bournemouth -

West Brom (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed)

Gary Neville hat Alexis Sanchez für dessen bisherige Leistungen im Trikot von Manchester United kritisiert. Der frühere Abwehr-Dauerbrenner der Red Devils würde den Chilenen, der im Januar im Tausch für Henrikh Mkhitaryan vom FC Arsenal gekommen war, gerne etwas weiter vorne sehen.

"Ja, er war bisher enttäuschend, seit er kam", sagte Neville bei Sky Sports über Sanchez, dem bislang in fünf Premier-League-Spielen für United nur ein Treffer gelang. Neville fuhr fort: "Die Sache bei Alexis Sanchez ist aus meiner Sicht, dass er weiter vorne spielen muss."

So würde der 29-Jährige häufiger in den Rücken der Abwehr kommen, könnte den gegnerischen Verteidigern das Leben schwerer machen. "Er muss im vordersten Bereich die Bälle bekommen. Ich würde ihn gerne in der Nähe von Romelu Lukaku sehen, ja, er sollte sogar Läufe in den Raum hinter Lukaku machen", erklärte Neville, der in seiner 2011 beendeten Karriere insgesamt 591 Pflichtspiele für United absolviert hatte.

Die nächste Gelegenheit, seinen Knoten in Manchester platzen zu lassen, hat Sanchez schon am Samstagnachmittag: Dann treffen die Red Devils auf den Erzrivalen Liverpool (13.30 Uhr live bei DAZN).