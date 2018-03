Dänemark-Trainer: "Eriksen wäre ein Star bei Real oder Barca"

Premier League Crystal Palace -

Christian Eriksen zieht die Fäden im Mittelfeld von Tottenham Hotspur. Der dänische Nationaltrainer Hareide lobt den 26-Jährigen in höchsten Tönen.



Dänemarks Nationaltrainer Age Hareide hat Tottenhams Christian Eriksen mit Real Madrids Mittelfeldmotor und Ex-Spurs-Spieler Luka Modric verglichen und dem dänischen Nationalspieler eine große Zukunft vorhergesagt.

"Er wäre ein Star bei Real oder Barca", sagte Hareide im Gespräch mit dem dänischen Fußballmagazin Tipsbladet. "Wenn ich mir die Spieler im zentralen Mittelfeld von Real Madrid oder Barcelona anschaue, dann ist dort keiner stärker als Christian."

Hareide: Eriksens Zukunft kann bei Real oder Barca liegen

Für den Nationaltrainer der Dänen ist Eriksen ein Spieler, der sich an alle möglichen Situationen anpassen könne. Darüber hinaus sei er genau der Typ Spieler, der sich dann weiterentwickle, wenn er mit stärkeren Akteuren zusammenspiele.

Einen Qualitätsunterschied zu dem früheren Tottenham-Spieler Modric sieht der 64-Jährige in jedem Fall: "Luka Modric ging von Tottenham zu Real Madrid und spielte nicht so gut wie Eriksen."

Zudem soll bei Modric ein Abgang aus Madrid im Sommer im Bereich des Möglichen liegen. Denn in der laufenden Saison erzielte der kroatische Spielmacher erst magere zwei Treffer und war nur fünfmal als Vorlagengeber an Real-Treffern beteiligt.

Eriksen mit starker Saison bei den Spurs

Eriksen zeigt sich in der laufenden Spielzeit in bestechender Form und demonstrierte auch in der Champions League schon seine Klasse. Wettbewerbsübergreifend steht der 26-Jährige bei elf Toren und zehn Vorlagen für die Spurs.

Zuletzt äußerte Eriksen noch seine Zufriedenheit mit seiner Situation bei Tottenham. Der Verein ist wohl trotzdem bereit, Vertragsgespräche mit anderen Klubs zu führen.