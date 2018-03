Sergio Busquets über Lionel Messi: "Er ist hier zu Hause"

Primera División Levante -

Eibar Primera División La Coruna -

Las Palmas Primera División Valencia -

Alaves Primera División Real Sociedad -

Getafe Primera División Real Betis -

Espanyol Primera División Leganes -

FC Sevilla Primera División FC Barcelona -

Bilbao Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona

Nach Gerüchten, Lionel Messi könnte dem Ruf von Ex-Coach Pep Guardiola folgen, verbannen Messis Teamkollegen dies ins Reich der Fabeln.

Zuletzt erneut aufkeimenden Gerüchten, Barcelona-Star Lionel Messi könnte dem Ruf von Manchester-City-Coach Pep Guardiola folgen, schob Barca-Mittelfeldstratege Sergio Busquets jetzt einen Riegel vor. "Er ist hier und fühlt sich zu Hause mit großartigen Spielern an seiner Seite und einem noch größeren Projekt", erklärte der Spanier und ergänzte: "Zieht man all das in Betracht, fällt es schwer, sich vorzustellen, dass Leo uns verlassen könnte. Für die meisten Spieler hier ist es sich schwierig, sich vorzustellen, Barca zu verlassen. Wir haben hier alles."

Für Barcelona steht das wichtige Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Chelsea (Mi. 20.45 im LIVETICKER) vor der Tür. Das Hinspiel in London endete 1:1.