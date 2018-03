Manchester City gegen FC Chelsea live auf DAZN: Alle Infos zum Stream und zum Spiel

Premier League Burnley -

Am 29. Spieltag der Premier League empfängt der Tabellenführer Manchester City den FC Chelsea vor heimischer Kulisse. Die Meisterschaft scheint längst entschieden, die Blues stecken jedoch mitten im Kampf um die Champions League. SPOX liefert euch alle Infos zur Partie, dem Livestream sowie dem Liveticker.

Manchester City steht in der Premier League mit weitem Abstand auf die Verfolger in der Tabelle ganz oben - die Meisterschaft scheint ihnen nicht mehr zu nehmen zu sein. Pep Guardiola und Co. verloren in dieser Saison einzig und allein gegen den FC Liverpool, zwischenzeitlich gewannen die Citizens 18 Partien am Stück. Durch den komfortablen Vorsprung in der Liga, dürfte der Fokus bei City bereits mehr auf der Champions League liegen - auch dort gewannen sie das Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Basel Auswärts mit 4:0.

Beim FC Chelsea sieht die Welt dagegen anders aus. Die Blues verloren drei ihrer vier letzten Premier League-Begegnungen und stehen somit nur noch auf dem fünften Rang. Zuletzt verlor man bei Manchester United mit 1:2, davor gab es gar Niederlagen gegen Watford und Bournemouth. Wenn die Londoner nächste Saison sicher in Europas Königsklasse spielen wollen, müssen sie zum Ende der Saison konstant gute Leistungen bringen.

Wann und wo findet Manchester City gegen Chelsea statt?

Datum Sonntag, 04.03.2018 Uhrzeit 17 Uhr Stadion (Ort) Etihad Stadium (Manchester)

Wo kann ich City gegen Chelsea live verfolgen?

Das Spiel aus Manchester wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt, allerdings kann die Partie aus Manchester ganz einfach auf DAZN live verfolgt werden.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Sport-Streamingdienst, bei dem neben der Premier League auch die Partien aus der Serie A, Ligue 1 und Primera Division live im Stream geschaut werden können. Außerdem gibt es die Highlights der 1. und 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN zu sehen.

Neben den europäischen Topligen steht US-Sport ganz groß im Programm von DAZN. Ausgewählte Spiele der NBA, NHL, NFL und MLB sind im Livestream auf DAZN zu verfolgen. Auch Darts, Boxen, Tennis und vielen mehr gibt es beim Streaming-Dienst live zu sehen.

Nach einem kostenlosen Probemonat kostet das Angebot 9,99 Euro im Monat und ist monatlich kündbar.

Gibt es einen Liveticker zur Partie?

Aber klar! Auf SPOX kannst du den Premier League-Kracher ganz einfach im Liveticker mitverfolgen. Den Ticker findest du hier.

Fakten zu Manchester City gegen Chelsea