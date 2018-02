Jürgen Klopp über Mohamed Salah: "Egal, mit welchem Körperteil er trifft"

Premier League Leicester -

Jürgen Klopp interessiert es nicht, ob sein Schützling Mohamed Salah den besten linken Fuß der Welt hat. Als der Liverpool-Trainer auf der Pressenkonferenz mit einer entsprechenden Frage konfrontiert wird, gibt er sich überrascht.

"Im ganzen Sport? Auf der ganzen Welt? Lionel Messi ist Linksfuß - wir sollten ihn nicht vergessen", bremste Klop, gestand jedoch: "Mich interessiert zwar nicht, wer den besten auf der Welt hat, aber er hat einen guten, sagen wir es so."

Klopp überraschte Salahs Kopfball-Tor

Erst vor kurzem stellte der Ägypter den Rekord für die meisten Premier-League-Tore mit dem linken Fuß in einer Saison ein.

Klopp meinte allerdings: "Mich hat es eher überrascht, dass er auch ein Kopfball-Tor erzielt hat. Er hat auch ein paar mit rechts gemacht, aber mir ist es egal, mit welchem Körperteil er trifft."

Der 25-jährige Salah wechselte im Sommer von der AS Rom an die Anfield Road und verbuchte seitdem in 36 Spielen beeindruckende 40 Torbeteiligungen.