Premier League, 26. Spieltag: Auba trifft bei Arsenal-Debüt - Burnley ärgert Guardiola

Am 26. Spieltag der Premier League hat Pierre-Emerick Aubameyang sein Debüt für den FC Arsenal gefeiert - und beim 5:1-Sieg gegen Everton direkt getroffen (ungeahndet jedoch aus Abseitsposition). Manchester City kam in Burnley nicht über ein 1:1 hinaus. Alexis Sanchez traf derweil für das siegreiche Manchester United. Am Sonntag steigt an der Anfield Road das Spitzenspiel zwischen Liverpool und Tottenham.

Fakten zum 26. Spieltag

Erstmals seit April oder 26 Spielen hat Manchester City (damals 2:2 gegen Arsenal) nach einer Führung nicht gewonnen.

Wiedersehen macht Freude: Erstmals seit 1972 trat Huddersfield wieder im Old Trafford an. Damals gewannen die Red Devils mit 2:0 in der damaligen 1. Liga Englands. Für die Tore sorgten Ian Storey-Moore und ein gewisser George Best.

Arsenal ist seit 24 Heimspielen gegen die Toffees ungeschlagen (20 Siege, 4 Remis). Den letzten Sieg feierte Everton - damals noch im Highbury - im Januar 1996 (2:1).

Während Liverpool nur eines seiner letzten 23 Heimspiele in der Premier League gegen die Spurs verloren hat, haben die Spurs in der PL nur im Old Trafford (21) mehr Spiele verloren als an der Anfield Road (16).

Die Partien des 26. Spieltags im Livestream und Liveticker

FC Arsenal - FC Everton 5:1 (4:0)

Tore: 1:0 Ramsey (6.), 2:0 Koscielny (14.), 3:0 Ramsey (19.), 4:0 Aubameyang (37.), 4:1 Calvert-Lewin (64.), 5:1 Ramsey (74.)

FC Burnley - Manchester City 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 Danilo (22.), 1:1 Gudmundsson (82.)

AFC Bournemouth - Stoke City 2:1 (0:1)

Tore: 0:1 Shaqiri (5.), 1:1 King (70.), 2:1 Mousset (79.)

Brighton & Hove Albion - West Ham United 3:1 (1:1)

Tore: 1:0 Murray (8.), 1:1 Chicharito (30.), 2:1 Izquierdo (59.), 3:1 Groß (75.)

Leicester City - Swansea City 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 Vardy (17.), 1:1 Fernandez (53.)

Manchester United - Huddersfield Town 2:0 (0:0)

Tore: 1:0 Lukaku (55.), 2:0 Sanchez (68.)

Bes. Vorkommniss: Sanchez verschießt Elfmeter (68./Manchester)

West Bromwich Albion - FC Southampton 2:3 (1:2)

Tore: 1:0 Hegazy (4.), 1:1 Lemima (40.), 1:2 Stephens (43.), 1:3 Ward-Prowse (55.), 2:3 Rondon (72.)

Datum Uhrzeit Heim Gast Livestream Liveticker So, 04.02. 15.15 Uhr Crystal Palace Newcastle United DAZN SPOX So, 04.02. 17 Uhr Liverpool Tottenham Hotspur DAZN SPOX Mo, 05.02. 21 Uhr Watford Chelsea DAZN SPOX

Alle anderen Partien sind am Tag des Spiels ab 23 Uhr auf DAZN zu sehen.

Die aktuelle Tabelle der Premier League

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Manchester City 26 74:19 55 69 2. Manchester United 26 51:18 33 56 3. FC Liverpool 25 57:29 28 50 4. FC Chelsea 25 45:19 26 50 5. Tottenham Hotspur 25 49:22 27 48 6. FC Arsenal 26 51:35 16 45 7. FC Burnley 26 21:23 -2 36 8. Leicester City 26 38:35 3 35 9. AFC Bournemouth 26 30:37 -7 31 10. FC Everton 26 29:45 -16 31 11. FC Watford 25 33:44 -11 27 12. West Ham United 26 32:46 -14 27 13. Brighton & Hove Albion 26 21:35 -14 27 14. FC Southampton 26 28:38 -10 26 15. Crystal Palace 25 23:38 -15 26 16. Newcastle United 25 23:35 -12 24 17. Swansea City 26 19:37 -18 24 18. Stoke City 26 26:52 -26 24 19. Huddersfield Town 26 19:46 -27 24 20. West Bromwich Albion 26 21:37 -16 20

