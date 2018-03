Ex-Spieler Robert Pires: "Vielleicht die beste Arsenal-Mannschaft seit meiner Zeit"

Premier League Stoke -

Robert Pires hat von 2000 bis 2006 für den FC Arsenal gespielt und unter anderem zweimal die Premier League gewonnen. SPOX sprach mir ihm über die Neuzugänge Pierre-Emerick Aubameyang und Henrikh Mkhitaryan, die Vertragsverlängerung von Mesut Özil, Arsenals Zukunftsaussichten und die Wichtigkeit der Europa League.

Am Donnerstag empfängt Arsenal im Sechzehntelfinal-Rückspiel den FK Östersunds (21.05 Uhr im LIVETICKER). Das Hinspiel hat Arsenal mit 3:0 gewonnen.

Robert Pires über ...

... die Wichtigkeit der Europa League für Arsenal: "In dieser Saison wird es für Arsenal sehr schwierig, sich über eine Top-Vier-Platzierung in der Premier League für die Champions League zu qualifizieren. Deshalb muss es das Ziel sein, die Europa League zu gewinnen und die Teilnehme so zu fixieren. Die Europa League ist in dieser Saison sehr attraktiv, denn es spielen gute Vereine wie Atletico Madrid, der SSC Neapel, Borussia Dortmund und RB Leipzig mit."

... Pierre-Emerick Aubamyeang: "Seine Verpflichtung war eine sehr gute Nachricht für Arsenal. Er ist einer der besten Stürmer Europas. Für Arsenal war es wichtig, viel Geld in einen neuen Stürmer zu investieren. Arsenals Fans freuen sich auf das Zusammenspiel zwischen Aubameyang und Mkhitaryan."

... Henrikh Mkhitaryan: "Ich liebe Mkhitaryan. Als er noch für Dortmund spielte, habe ich meinen Freunden immer von ihm vorgeschwärmt. Er ist sehr kreativ, hat eine gute Technik und Übersicht und kann sowohl links als auch rechts spielen. Beim Tausch zwischen Sanchez und Mkhitaryan hat Arsenal den besseren Deal gemacht."

... Mesut Özil: "Für die Fans und seine Mitspieler ist es wichtig, dass Özil seinen Vertrag verlängert hat. Özil spielt immer für die Mannschaft und ist nicht eigensinnig. Er ist einer der besten Spielmacher der Welt und kann eine Arsenal-Legende werden."

... Arsenals Zukunftsaussichten: "Arsenal hat jetzt ein großartiges Team, vielleicht die beste Mannschaft seit meiner Zeit, und kann in der nächsten Saison die Premier League gewinnen. Es ist sehr wichtig, dass Arsenal mit Trainer Arsene Wenger weitermacht."

