Gremio-Star Luan dementiert Gerüchte um FC Liverpool-Transfer

Premier League Huddersfield -

Liverpool Premier League West Ham -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Swansea -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Man United Premier League Man City -

West Bromwich (Delayed) Premier League Everton -

Leicester (Delayed) Premier League Stoke -

Watford (Delayed) Premier League Southampton -

Brighton (Delayed) Premier League Chelsea -

Bournemouth (Delayed) Premier League Newcastle -

Burnley (Delayed) Premier League Burnley -

Man City Premier League Arsenal -

Everton Premier League Man United – Huddersfield (Delayed) Premier League West Bromwich -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth – Stoke (DELAYED) Premier League Brighton -

West Ham (DELAYED) Premier League Leicester – Swansea (Delayed) Premier League Crystal Palace -

Newcastle Premier League Liverpool -

Tottenham Premier League Watford -

Chelsea

Gremios Offensivstar Luan wurde zuletzt vermehrt mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht. Der 24-Jährige dementierte diese Gerüchte nun jedoch gegenüber dem Liverpool Echo.

"Niemand kam auf mich zu, also steckt da auch nichts dahinter", reagierte Luan auf Medienberichte, wonach die Reds planen sollen, die Ausstiegsklausel des Brasilianers in Höhe von etwa 18 Millionen Euro zu aktivieren.

"Alles was ich weiß ist, dass ich so schnell wie möglich das nächste Spiel mit Gremio bestreiten will", betonte Luan, der mit dem brasilianischen Erstligisten 2017 die Copa Libertadores gewann.