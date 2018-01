Manchester City gegen Newcastle United: Livestream und alle Infos zur Übertragung

Premier League Brighton -

Nach 22 Spielen ohne Niederlage hat Manchester City gegen den FC Liverpool die erste Pleite dieser Premier-League-Saison kassiert. Gegen Newcastle United soll nun wieder Ordnung in den Betrieb. SPOX informiert euch über den Livestream sowie den Liveticker zur Partie.

Es war schon ein Spektakel, das Manchester City und der FC Liverpool am vergangenen Sonntag an der Anfield Road ablieferten. Am Ende gewannen die Reds dank einiger Traumtore mit 4:3, es war die erste Niederlage überhaupt für die Mannschaft von Pep Guardiola in dieser PL-Saison. Und Newcastle? Das ist seit drei Spielen ungeschlagen, hängt mit 23 Punkten aber dennoch im unteren Tabellendrittel fest.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Premier League live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Wann und wo findet Manchester City gegen Newcastle United statt?

Partie Manchester City - Newcastle United Datum Samstag, 20. Januar Uhrzeit 18.30 Uhr (MESZ) Ort Etihad Stadium

Livestream: Wo läuft Manchester City gegen Newcastle United online?

Da es in Deutschland keine TV-Übertragung der Partie gibt, ist ein Livestream umso wichtiger - und genau diesen bietet DAZN auf seiner Plattform. Unterfüttert wird das Spiel von einer kompetenten Halbzeitanalyse.

Solltest Du noch kein Abo haben, kannst Du dir das jetzt sichern. Das Beste: Der erste Monat ist kostenlos! Ab dem zweiten Monat kostet das komplette Vergnügen dann 9,99 Euro.

Was ist DAZN?

Wenn Du dich jetzt fragst, was DAZN eigentlich ist, gibt es hier die Antwort. DAZN ist ein Livestream-Portal, auf dem neben der Premier League auch die anderen Top-Ligen Europas zu sehen sind. Dabei ist Fußball bei DAZN nicht alles, auch Darts, Motorsport, Tennis und die US-Sportarten werden übertragen. Nicht umsonst wird der Dienst auch "Netflix des Sports" genannt.

Gibt es einen Liveticker zum Spiel?

Solltest Du den Livestream zur Partie im Etihad Stadium nicht verfolgen können, bietet sich der Liveticker auf SPOX an. Hier geht's lang!

