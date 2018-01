Bestätigt! Cenk Tosun wechselt von Besiktas zum FC Everton

Premier League Tottenham -

Cenk Tosun wechselt vom türkischen Erstligisten Besiktas zum FC Everton in die englische Premier League. Das gaben die Toffees am Freitagabend via Twitter bekannt.

Der türkische Nationalspieler erhält auf der Insel einen Vertrag bis 2022. Die kolportierte Ablösesumme beträgt 30,5 Millionen Euro. Der in Deutschland geborene Angreifer war 2014 von Gaziantepspor zu Besiktas gewechselt.

"Es fühlt sich gut an, ein Everton-Spieler zu sein", sagte er dem vereinseigenen TV-Sender. "Ich bin sehr aufgeregt, sobald wie möglich für Everton zu spielen. Everton ist ein großer Klub mit einer großen Geschichte."