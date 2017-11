Hazard: "Träume unter Zidane zu spielen"

Premier League Arsenal -

Dass Chelsea-Superstar Eden Hazard immer wieder mal mit Real Madrid in Verbindung gebracht wird, ist längst kein Geheimnis mehr. Nun hat der Belgier die Gerüchte selbst angeheizt, indem er bekräftigte, gerne mal unter Trainer Zinedine Zidane spielen zu wollen.

"Jeder weiß, wie sehr ich ihn respektiere. Er war mein Idol" so Hazard bei RTL über Zidane. "Natürlich weiß ich nicht, was in der Zukunft passieren wird, aber unter ihm zu spielen, wäre ein absoluter Traum. Aber im Moment bin ich glücklich bei Chelsea, ich habe hier noch viel vor."

Der Vertrag des Flügelflitzers in London läuft noch bis 2020, in der aktuellen Saison kommt der 26-Jährige in acht Premier-League-Spielen bislang auf einen Treffer.