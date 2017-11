Silva: "Wir sind in großartiger Position"

Premier League Chelsea -

Newcastle Premier League Brighton -

Liverpool Premier League Arsenal -

Man United Premier League Watford -

Tottenham (DELAYED) Premier League Leicester -

Burnley (Delayed) Premier League Everton -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Stoke -

Swansea (Delayed) Premier League West Bromwich -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Southampton Premier League Man City -

West Ham Premier League West Ham -

Chelsea Premier League Newcastle -

Leicester Premier League Huddersfield -

Brighton (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Tottenham -

Stoke (DELAYED) Premier League Burnley -

Watford (DELAYED) Premier League Southampton -

Arsenal Premier League Liverpool -

Everton Premier League Man United -

Man City Premier League Huddersfield -

Chelsea Premier League Crystal Palace -

Watford (DELAYED) Premier League Burnley -

Stoke (DELAYED) Premier League West Ham -

Arsenal Premier League Liverpool -

West Brom (DELAYED) Premier League Newcastle -

Everton (DELAYED) Premier League Southampton -

Leicester (DELAYED) Premier League Man United -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Man City (DELAYED)

Manchester City hat den Vertrag von Mittelfeldspieler David Silva vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2020 verlängert. Das gab der Tabellenführer der Premier League am Donnerstag offiziell bekannt.

"Mit Pep (Guardiola, d. Red.) auf der Bank sind wir denke ich in einer großartigen Position, um in dieser Saison und den nächsten Jahren Titel zu gewinnen", wird Silva auf der Homepage der Skyblues zitiert.

Der 31-jährige Spanier spielt bereits seit rund siebeneinhalb Jahren für City, 2010 war er für 28,75 Milionen Euro vom FC Valencia gekommen. Mit den Citizens gewann Silva bisher zweimal die englische Meisterschaft, in der laufenden Saison soll der dritte Triumph hinzukommen. In Guardiolas Mittelfeld nimmt Silva eine Schlüsselrolle ein, steht in dieser Spielzeit schon bei acht Torvorlagen.