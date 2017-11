Marschiert City weiter Richtung Titel?

Premier League Watford -

Englische Woche in England! Am 14. Spieltag müssen die Premier League-Teams unter der Woche ran. Tabellenführer Manchester City empfängt den FC Southampton, Verfolger United hat in Watford eine schwere Nuss zu knacken. SPOX liefert alle wichtigen Infos zum Spieltag sowie Hinweise wo und wann ihr die Spiele im Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Manchester City hat in dieser Saison nicht nur bewiesen, dass es die Spitzenspiele gewinnen kann - 5:0 gegen Liverpool, 1:0 bei Meister Chelsea, 3:1 gegen Arsenal - sondern auch, dass es die Gegner schlagen kann, die sich am eigenen Strafraum verschanzen und auf Kampf und Leidenschaft setzen. Gegen Huddersfield drehte man einen Halbzeit-Rückstand noch in einen Sieg um.

"Es geht darum, wie du in solchen Situationen reagierst. Wir haben Charakter gezeigt", sagte Pep Guardiola nach dem Spiel. Sein Team führt die Tabelle mit acht Punkten Vorsprung auf den Stadtrivalen United an. Nach dem 18. Sieg nacheinander in allen Wettbewerben stellt sich so langsam die Frage, wer City in dieser Saison schlagen soll. Am 14. Spieltag trifft der Tabellenzweite United auf Überraschungsteam Watford.

Gegenüber SPOX nennt Kompany die Gründe für den Erfolg: "Wir arbeiten nun schon länger zusammen und deshalb ist es ganz logisch, dass es besser läuft", sagt Kompany und erklärt: "Es macht Spaß, dass jeder genau weiß, was er auf dem Platz machen muss. Wir verstehen jetzt besser, was der Trainer von uns will."

Am Mittwoch empfängt der FC Arsenal Aufsteiger Huddersfield Town. Nach der starken Leistung gegen City hat Huddersfield-Coach David Wagner keine Angst vor der Tour in die Hauptstadt. "Natürlich sind die Chancen gegen solche Gegner etwas kleiner. Aber die Mannschaft investiert alles, um die kleine Chance eventuell etwas größer zu machen", betonte der Teammanager.

Die OPTA-Facts zum Spieltag:

City-Gegner Southampton baut vor allem auf Stürmer Charlie Austin: Der Engländer war an acht der letzten elf Treffer der Saints direkt beteiligt.

Erfolgreiche Befreiung aus der Krise: Zum ersten Mal seit März ist der FC Arsenal zurück in den Top-4 der Premier League.

Seit Jürgen Klopp den FC Liverpool im Oktober 2015 übernahm, haben die Reds gegen die "Big Six" bereits 38 Punkte geholt, mehr als jedes andere Team in der Premier League.

Romelu Lukaku von Manchester United droht offenbar eine nachträgliche Sperre. Der Belgier trat gegen Brighton & Hove Albion Gegenspieler Gaetan Bong.

Der 14. Spieltag im Überblick: Livestream und Liveticker

Datum Uhrzeit Heimteam Gast Livestream Liveticker Di., 28.11.2017 20.45 Brighton and Hove Albion Crystal Palace DAZN* SPOX Leicester City Tottenham Hotspur DAZN* SPOX 21.00 FC Watford Manchester United DAZN SPOX West Bromwich Newcastle United DAZN* SPOX Mi., 29.11.2017 20.45 Bournemouth FC Burnley DAZN* SPOX FC Arsenal Huddersfield Town DAZN* SPOX FC Chelsea Swansea City DAZN* SPOX 21.00 FC Everton West Ham United DAZN* SPOX Manchester City Southampton DAZN* SPOX Stoke City FC Liverpool DAZN SPOX

* Diese Spiele werden verzögert ab 23.00 Uhr ausgestrahlt

Die Tabelle der Premier League vor dem 14. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Manchester City 13 41:8 33 35 2. Manchester United 13 28:6 22 29 3. FC Chelsea 13 24:11 13 26 4. FC Arsenal 13 23:16 7 25 5. Tottenham Hotspur 13 21:10 11 24 6. FC Liverpool 13 25:18 7 23 7. FC Burnley 13 12:10 2 22 8. FC Watford 13 22:21 1 21 9. Leicester City 13 18:19 -1 16 10. Brighton & Hove Albion 13 13:14 -1 16 11. FC Southampton 13 13:15 -2 16 12. Huddersfield Town 13 9:18 -9 16 13. AFC Bournemouth 13 11:14 -3 14 14. Newcastle United 13 11:17 -6 14 15. Stoke City 13 16:26 -10 13 16. FC Everton 13 13:28 -15 12 17. West Bromwich Albion 13 10:19 -9 11 18. Swansea City 13 7:15 -8 9 19. West Ham United 13 12:27 -15 9 20. Crystal Palace 13 8:25 -17 8

Die Torjäger der Premier League