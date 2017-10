Mourinho an van Gaal Entlassung beteiligt?

Premier League Live Southampton -

Louis van Gaal wirft Jose Mourinho, Trainer bei Manchester United, vor, an seiner Entlassung bei den Red Devils beteiligt gewesen zu sein. "Wie ich das bereits geahnt hatte, ist die Art und Wiese, wie er Trainer von Manchester United wurde, alles andere als elegant abgelaufen. Das resultierte dann in meinem Rauswurf", wird der Niederländer in der Sport Bild zitiert.

Mourinho, so der ehemalige Bayern-Trainer weiter, sei zwar kein schlechter Kerl, er könne sehr sympathisch sein, wie "auch damals, als er mein Assistent war (beim FC Barcelona, Anm. d. Red.). Aber er verliert zu oft die Kontrolle über sich."

Van Gaal war zwei Jahre Trainer bei Manchester United, wurde nach verpasster Champions-League-Qualifikation aber 2016 entlassen.

Beim Spiel FC Liverpool gegen Manchester United waren sich die beiden Trainer begegnet, das Treffen soll charmant und freundlich gewesen sein.