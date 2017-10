Ronaldo: Werde United nie vergessen

Premier League Liverpool -

Cristiano Ronaldo, Superstar von Real Madrid, hat sich in einem Interview mit Ex-Teamkollege Rio Ferdinand für Nike Football unter anderem zu seiner Zeit bei Manchester United von 2003 bis 2009 sowie seiner Ankunft bei den Königlichen geäußert.

"Ich werde die Red Devils nie vergessen", sagte Ronaldo. "Ich wurde dort besser und besser, hatte die besten Spieler der Welt um mich herum. Wenn man Talent und harte Arbeit vereint, kann man ein großer Spieler werden. Ich denke, ich bin das beste Beispiel dafür."

Der heute 32-jährige Portugiese war 2003 mit 18 Jahren von Sporting Club aus Lissabon nach Manchester gewechselt und verbrachte sechs erfolgreiche Jahre bei United. 2009 schloss er sich dann für 94 Millionen Euro Real Madrid an.

"Als ich in Madrid landete, dachte ich, dass an diesem Tag ein Spiel wäre, weil all diese Menschen gekommen waren. Es war ein unglaublicher Tag, ich war so stolz", erinnerte sich CR7, der "eine fantastische erste Saison" bei den Königlichen hatte und sich rasch zum Aushängeschild Reals entwickelte.

Ronaldo über die Rivalität zu Messi

Bislang steht er bei vier Auszeichnungen zum Weltfußballer des Jahres, 2017 könnte die fünfte hinzukommen und Ronaldo damit mit Lionel Messi gleichziehen. Ewig wird er jedoch nicht Rekorden hinterherjagen.

"In zehn Jahren? Nein, in zehn Jahren wäre es schwierig, den Ballon d'Or zu gewinnen. Vielleicht bin ich dann Boxer wie Du", sagte er mit einem Augenzwinkern zu Ferdinand, der sich nach Ablauf seiner Fußballerkarriere nun im Boxsport versucht.