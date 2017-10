Wo kann ich Tottenham - Liverpool live sehen?

Premier League West Ham -

Brighton Premier League Chelsea -

Watford Premier League Huddersfield -

Man United Premier League Southampton -

West Bromwich Premier League Man City -

Burnley (DELAYED) Premier League Stoke -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Leicester (DELAYED) Premier League Newcastle -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Everton -

Arsenal Premier League Tottenham -

Liverpool Premier League Man United -

Tottenham Premier League Liverpool -

Huddersfield Premier League Bournemouth -

Chelsea Premier League Arsenal -

Swansea (DELAYED) Premier League Watford -

Stoke (Delayed) Premier League West Bromwich – Man City (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Ham (Delayed) Premier League Brighton -

Southampton Premier League Leicester -

Everton Premier League Burnley -

Newcastle

Tottenham Hotspur empfängt den FC Liverpool am 9. Spieltag der Premier League (So., 17 Uhr im LIVETICKER und LIVE auf DAZN) in Wembley. Während die Mannschaft um Trainer Jürgen Klopp den Abstand zur Spitzengruppe verkürzen will, planen die Londoner den Angriff auf die Tabellenspitze. SPOX liefert alle wichtigen Infos zum Livestream, Liveticker und den Kadern der Teams.

Die Tottenham Hotspur sind seit dem 2. Spieltag in der Premier League ungeschlagen und holten aus den letzten sechs Partien 14 Punkte. Momentan stehen sie auf Tabellenrang drei, nur fünf Punkte hinter Tabellenführer Manchester City. Zuletzt gab es im Heimspiel gegen den 19. Bournemouth einen 1:0-Erfolg. Gegen die Truppe von Trainer Klopp müssen die Spurs diesmal mehr abliefern.

Zwar ist der FC Liverpool auch bereits seit vier Spieltagen ungeschlagen, kam jedoch drei Mal nicht über ein Unentschieden hinaus. Der Rückstand auf die Citizens beträgt bereits neun Punkte, dazu kommt noch die Verletzung des gefährlichsten Offensivspielers Sadio Mane. Der Senegalese verbuchte in fünf Ligaspielen drei Treffer.

Wann spielt Tottenham gegen Liverpool?

Spiel Tottenham Hotspur - FC Liverpool Datum Sonntag, 22. Oktober 2017 Uhrzeit 17.00 Uhr

Wo kann ich Tottenham gegen Liverpool im Livestream sehen?

Abgesehen vom Streaming-Dienst DAZN gibt es in Deutschland keine TV-Übertragungen.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung Live auf DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst für Sportevents und überträgt zahlreiche internationale Fußballspiele der Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 im Livestream. Teste jetzt den kostenlosen Probemonat, im Anschluss kostet das Angebot 9,99 Euro im Monat.

Hier findet ihr das komplette DAZN-Programm für die Premier League.

Wo kann ich Tottenham gegen Liverpool im Liveticker verfolgen?

Wie zu jedem anderen Spiel des 9. Spieltags der Premier League bietet SPOX auch zur Partie in Wembley einen LIVETICKER an.

Der verfügbare Kader der Tottenham Hotspurs

Position Spieler Tor Hugo Lloris, Michel Vorm, Paulo Gazzaniga Abwehr Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Davinson Sanchez, Juan Foyth, Danny Rose, Ben Davies, Serge Aurier, Kieran Trippier, Kyle Walker-Peters Mittelfeld Eric Dier, Moussa Sissoko, Harry Winks, Dele Alli, Christian Erikson Angriff Heung-Min Son, Georges-Kevin NKoudou, Harry kane, Fernando Llorente

Verletzungen der Tottenham Hotspur

Victor Wanyama (Knieverletzung)

Mousa Dembele (Prellung am Fußgelenk)

Erik Lamela (Hüftverletzung)

Der verfügbare Kader des FC Liverpool

Position Spieler Tor Loris Karuis, Simon Mignolet, Danny Ward Abwehr Alberto Moreno, Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Ragnar Klavan, Dejan Lovren, Joel Matip, Andrew Robertson, Jon Flanagan Mittelfeld Emre Can, Philippe Coutinho, Marko Grujic, Jordan Henderson, Lazar Markovic, James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain, Georginio Wijnaldum Angriff Roberto Firmino, Mohamed Salah, Dominic Solanke, Daniel Sturridge, Lazar Markovic, Danny Ings, Ben Woodburn

Verletzungen beim FC Liverpool

Adam Lallana (Oberschenkelverletzung)

Nathaniel Clyne (Rückenverletzung)

Adam Bogdan (Kreuzbandriss)

Sadio Mane (Oberschenkelverletzung)

Vorschau aufs Spiel