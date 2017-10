Wo kann ich Watford - Arsenal live sehen?

Premier League Live Man City -

Der FC Arsenal ist so langsam aber sicher in der neuen Premier-League-Saison angekommen. Am 8. Spieltag wollten die Gunners ihren Aufwärtstrend beim FC Watford bestätigen und zu den Top 4 der Liga aufschließen. SPOX sagt euch, was ihr zum Spiel wissen müsst und wo ihr einen Livestream zum Match findet.

Zehn Punkte aus den vergangenen vier Spielen: Die Formkurve des FC Arsenal zeigt seit mehreren Wochen wieder nach oben. Insbesondere die Defensive der Gunners hat zu alter, oder gar neuer Stärke zurückgefunden. Torhüter Petr Cech ist seit 360-Ligaminuten ohne Gegentor.

Allerdings dürften die Gunners vor dem Gastspiel beim FC Watford gewarnt sein. Sieben Premier-League-Partien in Folge war Arsenal gegen die Hornets ungeschlagen. Im Januar diesen Jahres riss die Serie. Watford schlug den FC Arsenal im Emirates mit 2:1. Auch in dieser Saison spielt Watford eine solide Rolle in der Premier League.

Die Hornets verloren bisher erst ein Liga-Spiel, das allerdings extrem deutlich. Gegen Manchester City kam Watford mit 0:6 kräftig unter die Räder. Seitdem holten die Hornets allerdings vier von sechs möglichen Punkten.

Wann findet das Spiel FC Watford gegen FC Arsenal statt?

Spiel FC Watford - FC Arsenal Datum Samstag, 14. Oktober 2017 Uhrzeit 18.30 Uhr

Wo kann ich FC Watford gegen FC Arsenal im Livestream sehen?

In Deutschland wird die Premier League in dieser Saison weder im Free-TV noch auf Sky Sport übertragen. Allerdings bietet der Streaming-Dienst DAZN einen Livestream für das Spiel an.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung Live auf DAZN

Was ist DAZN?

DAZN hat sich als Streaming-Dienst für Sportevents mittlerweile den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet. Neben zahlreichen internationale Fußballspielen der Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1, bietet DAZN auch zu den US-Profiligen der NFL, NBA, NHL und MLB regelmäßig Livestreams an. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet das Angebot nur 9,99 Euro im Monat.

Für die kommende Saison hat sich DAZN zudem die Rechte an der UEFA Champions League, sowie der Europa League gesichert. Hier findet ihr das komplette DAZN-Programm für die Premier League.

Wo finde ich den Liveticker zu FC Watford gegen FC Arsenal?

Wie zu allen anderen Spielen des 8. Spieltags in der Premier League bietet SPOX auch zum Match des FC Arsenal gegen den FC Watford einen LIVETICKER an.

Der Kader des FC Watford

Beim letzten Aufeinandertreffen mit dem FC Arsenal beendete Trainer Marco Silva mit seinen Hornets eine fast schon unheimliche Negativserie. Sieben Liga-Spiele in Folge konnte Watford gegen die Gunners nicht gewinnen. Die Treffer von Aufstiegsheld Troy Denney und Younes Kaboul reichten im Januar diesen Jahres zum 2:1-Sieg im Emirates.

Position Spieler FC Watford Torhüter Heurelho Gomes, Orestis Karnezis Abwehr Christian Kabasele, Molla Wague, Adrian Mariappa, Marvin Zeegelaar, Jose Holebas, Daryl Janmaat, Kiko Femenia, Brice Dja Djedje Mittelfeld Etienne Capoue, Nathaniel Chalobah, Tom Cleverly, Will Hughes, Abdoulaye Doucoure, Ben Watson, Roberto Pereyra Angriff Richarlison, Andre Carrillo, Andre Gray, Troy Deeny, Stefano Okaka, Jerome Sinclair

Umso bitterer ist es, dass Silva zumindest auf Younes Kaboul verzichten muss. Der Verteidiger plagt sich mit Oberschenkelproblemen herum. Ebenfalls nicht dabei sein werden Tommie Hoban, Craig Cathcart, Isaac Success und Nathaniel Chalobah.

Der Kader des FC Arsenal

Arsene Wenger hat persönliche eine überaus gute Statistik gegen den FC Watford. Acht von bisher zehn Partien gewann der Coach der Gunners gegen die Brewers. Am Samstag kann Wenger personell fast aus dem Vollen schöpfen, um den neunten Dreier gegen Watford einzufahren.

Position Spieler FC Arsenal Torhüter Petr Cech, David Ospina, Matt Macey Abwehrspieler Laurent Koscielny, Rob Holding, Per Mertesacker, Sead Kolasinac, Nacho Monreal, Hector Bellerin, Calum Chambers, Mathieu Debuchy Mittelfeldspieler Granit Xhaka, Francis Coquelin, Mohamed Elneny, Aaron Ramsey, Jack Wilshere, Mesut Özil Stürmer Alexis Sanchez, Alex Iwobi, Theo Walcott, Alexandre Lacazette, Olivier Giroud, Danny Welbeck

Allerdings wird den Gunners ein wichtiger Baustein in der Defensive fehlen. Shkodran Mustafi zog sich im Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Aserbaidschan einen Muskelbündelriss zu und wird Arsenal vermutlich wochenlang fehlen. Des einen Leid, könnte des anderen Freud bedeuten; Durch die Mustafi-Verletzung könnte Per Mertesacker gegen die Brewers in die Start-Elf rücken.

In der Offensive könnte Olivier Gíroud den Vorzug vor Alexandre Lacazette. Giroud kommt nach seinem Treffer in der WM Quali für die Equipe Tricolore mit gestärktem Selbstvertrauen von der Nationalmannschaft zurück und bewies bereits in der vergangenen Saison gegen den FC Watford seine Treffsicherheit.

Vorschau auf FC Watford gegen FC Arsenal