Wo kann ich Chelsea gegen Bournemouth sehen?

Am 10. Spieltag der Premier League ist der FC Chelsea zu Gast beim AFC Bournemouth. Die Blues sind unter Zugzwang, um den Anschluss zur Spitze nicht gänzlich zu verlieren, während die Cherries schon jetzt im Tabellenkeller stecken. Hier findet ihr alles Wichtige zur Partie - inklusive Informationen zum Livestream und Liveticker.

Als amtierender Meister ist Chelsea verhältnismäßig stockend in die Saison gekommen. Auf Platz vier hat man bereits neun Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Manchester City - ein Sieg gegen Bournemouth ist also Pflicht, möchte man die Mannschaft von Pep Guardiola nicht gänzlich aus den Augen verlieren.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Premier League live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Und wie sieht's beim AFC aus? Der liegt auf dem vorletzten Tabellenplatz und steckt damit im Abstiegskampf. Doch immerhin: Zuletzt gab es einen 2:1-Sieg über Stoke City und der Anschluss zum Mittelfeld ist auch noch vorhanden.

Trotzdem, blickt man auf die Statistik, stehen die Chancen für Bournemouth gegen den sechsmaligen Meister aus London eher schlecht. In zehn Partien gelangen gegen Chelsea bei sieben Niederlagen erst zwei Siege. Die letzten vier Heimspiele wurden gegen die Blues allesamt verloren.

Wann spielt Chelsea gegen Bournemouth?

Spiel: AFC Bournemouth - FC Chelsea Datum Samstag, 28. Oktober 2017 Uhrzeit 18.30 Uhr (MESZ) Ort Dean Court (Bournemouth)

Wo kann ich Chelsea gegen Bournemouth im Livestream sehen?

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung Live auf DAZN

Was ist DAZN?

Ihr wollt die Premier League und andere andere internationale Top-Ligen live verfolgen? Dann ist DAZN genau das Richtige! Außerdem: Der Streaming-Dienst zeigt nicht nur Spitzenfußball, sondern zeigt sich auch für andere Sportarten verantwortlich. Ob US-Sport, Tennis, Golf oder Motorsport - beim "Netflix des Sports" findet Ihr alles.

Als besonderes Gutti gibt's den ersten Monat für Neukunden gratis. Anschließend kostet DAZN monatlich 9,99 Euro, wobei die Kündigungsfrist lediglich einen Monat beträgt.

Wo finde ich einen Liveticker für AFC Bournemouth - FC Chelsea?

SPOX bietet zu allen Spielen der englischen Top-Liga eine ausführliche Live-Berichterstattung an. Bournemouth gegen Chelsea lässt sich hier im Liveticker verfolgen.

Antonio Rüdiger als Torschütze für den FC Chelsea

Der im Sommer an die Stamford Bridge gewechselte deutsche Nationalspieler findet sich immer besser in der Elf von Antonio Conte zurecht. In sieben von neun PL-Spielen stand er in der Startelf, einen Assist hat er zudem auf seinem Konto. Und: Im League Cup unter der Woche traf Rüdiger sogar zum 1:0 gegen den FC Everton. Er wird damit hochmotiviert in die Partie gegen Bournemouth gehen.

Chelsea vor dem Champions-League-Duell gegen die AS Rom

Der Fokus von Chelsea muss natürlich auf der anstehenden Partie gegen Bournemouth liegen. Dennoch wird die Champions-League-Partie gegen die AS am kommenden Dienstag in dem einen oder anderen Hinterkopf schweben. Immerhin gab es im Hinspiel gegen den italienischen Hauptstadtklub ein spektakuläres 3:3. Mit einem Sieg könnte die Achtelfinalteilnahme so gut wie perfekt gemacht werden.

Der Kader des FC Chelsea

Position Spieler Chelsea Torhüter Thibaut Courtois, Willy Caballero Abwehrspieler David Luiz, Antonio Rüdiger, Andreas Christensen, Gary Cahill, Marcos Alonso, Kenedy, Cesar Azpilicueta Mittelfeldspieler Tiemoue Bakayoko, Cesc Fabregas, Davide Zappacosta, Kyle Scott, Danny Drinkwater Stürmer Eden Hazard, Charly Musonda Jr., Willian, Pedro, Alvaro Morata, Michy Batshuayi, Pedro

Verletzte Spieler beim FC Chelsea:

N'Golo Kante (Muskelverletzung am Oberschenkel)

Victor Moses (Muskelverletzung am Oberschenkel)

Der Kader des AFC Bournemouth:

Position Spieler AFC Bournemouth Torhüter Asmir Bregovic, Artur Boruc, Aaron Ramsdale Abwehrspieler Nathan Ake, Steve Cook, Tyrone Mings, Charlie Daniels, Brad Smith, Rhoys Wiggins, Adam Smith, Simon Francis Mittelfeldspieler Lewis Cook, Dans Gosling, Harry Arter, Andrew Surman, Emerson Hyndman, Ryan Fraser, Junior Stanislas, Marc Pugh Stürmer Jordon Ibe, Connor Mahoney, Joshua King, Benik Afobe, Jermain Defoe, Lys Mousset

Verletzte Spieler beim AFC Bournemouth:

Adam Federici (Meniskusverletzung)

Tyrone Mings (Rückenverletzung)

Brad Smith (Hüftprellung)

Ist Bournemouth Eden Hazards Lieblingsgegner?

Man könnte meinen, Eden Hazard spielt besonders gerne gegen den Aufsteiger aus dem Vorjahr. In vier Partien gegen den AFC traf der Belgier vier Mal. Und falls Hazard ausgewechselt werden sollte, könnte Trainer Conte Michy Batshuayi auf den Platz schicken. Der trifft nämlich nur allzu gerne als Joker (seit letzter Saison ganze sechs Mal - nur Olivier Giroud war mit sieben Toren besser).