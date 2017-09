Ibrahimovic? Mourinho: "Muss geduldig sein"

Premier League Bournemouth -

Wie Angreifer Zlatan Ibrahimovic in den letzten Tagen in sozialen Netzwerken zur Schau stellte, brennt er nach seiner schweren Knieverletzung aus dem Frühjahr förmlich darauf, wieder auf den Rasen zurückzukehren. Manchester Uniteds Coach Jose Mourinho mahnt seinen Starstürmer allerdings zur Geduld.

Der Portugiese sagte: "Ich denke, dass wir ihn brauchen. Wir werden auf ihn warten, aber mit Geduld. Und auch er muss geduldig sein." Mourinho warnt vor falschem Ehrgeiz: "Er muss keine verrückten Dinge machen, um sich schneller zu erholen. Er muss das Ganze Schritt für Schritt angehen." Der 54-Jährige wisse zwar, dass die Red Devils den Schweden zum Erreichen ihrer großen Ziele bräuchten, aber er wolle ihn in seiner besten Verfassung.

Ibrahimovic fällt nach einem Kreuzbandriss, den er sich in der Europa-League-Partie gegen den RSC Anderlecht in der Vorsaison zuzog, aus. Eine Rückkehr in diesem Kalenderjahr wurde eigentlich ausgeschlossen, doch nachdem der 35-Jährige in den letzten Tagen mehrere Social-Media-Platform-Posts hinterließ, die ihn bei der Rehabilitation zeigten, wurden Gerüchte um eine baldige Rückkehr losgetreten.

Zlatan Ibrahimovic kam im Sommer 2016 ablösefrei aus Paris ins Old Trafford. In seiner ersten Saison erzielte er wettbewerbsübergreifend 28 Tore, ehe er sich ende April die schwere Verletzung zu zog.