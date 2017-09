Guardiola: Lionel Messi ist einzigartig

Premier League Crystal Palace -

Southampton Premier League Liverpool -

Burnley Premier League Tottenham -

Swansea Premier League Huddersfield -

Leicester (DELAYED) Premier League West Brom -

West Ham (DELAYED) Premier League Watford -

Man City (Delayed) Premier League Newcastle -

Stoke (DELAYED) Premier League Chelsea -

Arsenal Premier League Man United -

Everton Premier League West Ham -

Tottenham Premier League Man City -

Crystal Palace Premier League Leicester -

Liverpool Premier League Stoke -

Chelsea (Delayed) Premier League Everton -

Bournemouth (Delayed) Premier League Swansea -

Watford (Delayed) Premier League Burnley -

Huddersfield (Delayed) Premier League Southampton -

Man United (Delayed) Premier League Brighton -

Newcastle Premier League Arsenal -

West Brom

Trainer Pep Guardiola von Manchester City will keine Prognose wagen, ob Kylian Mbappe von Paris Saint-Germain jemals das Niveau seines Ex-Schützlings Lionel Messi erreichen kann. Denn der Superstar vom FC Barcelona sei einzigartig. "Niemand kann mit Lionel Messi an einem Tisch sitzen", stellt 46-Jährige auf einer Pressekonferenz klar.

Doch Senkrechtstarter Mbappe erlebte nach seinem Wechsel von der AS Monaco zu PSG einen traumhaften Start. Auch in der vergangenen Saison stellte er seine herausragenden Qualitäten regelmäßig unter Beweis, was ManCity in der Champions League am eigenen Leib zu spüren bekam. "Mbappe ist ein Top-Mann. Ich bin mir sicher, dass er ein hervorragender Spieler sein wird", erkannte Guardiola an.

Ob er allerdings an die Leistungen eines Lionel Messis oder Cristiano Ronaldos herankommen könne, ließ der katalanische Trainer offen. Stattdessen wolle er den Druck von den Schultern des 18-Jährigen nehmen.

"Ich glaube nicht, dass wir ihm damit helfen, wenn wir ihn zu früh feiern. Lasst Mbappe eine fantastische Karriere haben, die er sicher haben wird und dann sehen wir weiter", forderte der City-Coach.