Wohl fix: Dragovic nach England

Premier League Man City -

Liverpool Premier League Leicester -

Chelsea Premier League Stoke -

Man United Premier League Everton -

Tottenham (DELAYED) Premier League Brighton -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Arsenal -

Bournemouth (DELAYED)

Der Deadline Day läuft nicht mehr lange und so ist auch das Tauziehen um Österreichs Teamverteidiger Aleks Dragovic beendet. Der 26-Jährige landet in der Premier League.

Wie der Telegraph berichtet, wechselt Aleksander Dragovic von Bayer 04 Leverkusen zum Fuchs-Verein Leicester City. Der österreichische Teamkicker wird vorerst für ein Jahr geliehen, die Foxes sichern sich allerdings eine Kaufoption. Auch der Kurier berichtet bereits von einer Einigung. Eine offizielle Meldung steht allerdings noch aus.

Für Dragovic würde ein Jahr voller Missverständnisse bei Bayer Leverkusen zu Ende gehen. Der 57-fache Nationalteamkicker brachte in der deutschen Bundesliga keinen Fuß in die Startelf und wurde seiner Ablöse von 18 Millionen Euro, die an Dynamo Kiew überwiesen wurde, wider Erwarten nicht wirklich gerecht.

Weitere Infos folgen in Kürze