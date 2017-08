Interne Quellen: Conte bleibt!

Premier League Bournemouth -

Nach Goal-Informationen wird Thomas Tuchel nicht der Nachfolger von Antonio Conte beim FC Chelsea. Die Blues halten vielmehr weiterhin an ihrem derzeitigen Coach fest.

Die Sport Bild hatte zuvor berichtet, dass der ehemalige Dortmunder den Italiener an der Seitenlinie von Chelsea beerben solle. Zudem, so der Bericht, soll es zwischen Sportdirektorin Marina Granovskaia und Conte persönliche Differenzen gegeben haben. Auch hinsichtlich der Transferaktivitäten war man sich an der Stamford Brigde offenbar nicht einig.

Doch an den Gerüchten sei nichts dran, bestätigten interne Quellen Goal. Bei den Blues ist man sich sicher, dass der Trainer den Verein weiter vorantreiben wird.

Conte coacht die Londoner seit Sommer 2016. Thomas Tuchel ist dagegen nach der Trennung vom BVB weiterhin ohne neuen Verein.