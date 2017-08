Meister Chelsea eröffnet gegen Burnley

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! 2. Liga Mi 22:30 Highlights vom Nachholspiel FCH-Aue Super Liga Partizan -

Am 1. Spieltag der Premier League empfängt Meister FC Chelsea und Trainer Antonio Conte den FC Burnley. Hier gibt es alle Infos zu der Partie, den Mannschaften sowie dem Liveticker, dem Livestream und der Übertragung.

Wann und wo findet die Partie Chelsea gegen Burnley statt?

Der Meister startet am Samstag, den 12. August um 16 Uhr in die neue Saison. Gespielt wird in der Heimstätte der Blues, der Stamford Bridge im Westen Londons. Die Bridge bietet Platz für 41.663 Zuschauer.

Wo kann ich Chelsea gegen Burnley im Livestream verfolgen?

Im deutschsprachigen Raum wird die Partie nicht live ausgestrahlt. Allerdings überträgt das Streaming-Portal DAZN das Spiel zeitversetzt ab 20.30 Uhr. Dann ist die Begegnung on-demand jederzeit abrufbar.

DAZN kann für 9,99 Euro im Monat gebucht werden, der erste Monat ist dabei gratis. Außerdem kann das Abo jederzeit zum Ende des Monats gekündigt werden.

Wie war die vergangene Saison der beiden Teams?

Nach einer schlimmen Saison 2015/16 mit dem verpassten Einzug ins internationale Geschäft spielte Chelsea unter dem neuen Trainer Antonio Conte eine herausragende Saison und gewann mit insgesamt 93 Punkten die Meisterschaft. In der Endabrechnung hatten die Blues sieben Zähler mehr auf dem Konto als Stadtrivale Tottenham.

Die Gäste aus Burnley erreichten in ihrer Aufstiegssaison ihre Ziele und schafften souverän den Klassenerhalt in Englands Eliteklasse. Nach 38 Spieltagen hatten die Clarets 40 Punkte gesammelt und somit ein Polster von sechs Zählern auf die Abstiegsränge.

Welche neuen Spieler könnten ihr Debüt feiern?

Chelsea hat sich trotz der Meisterschaft in allen Mannschaftsteilen verstärkt, während kein Stammspieler die Stamford Bridge verlassen hat. Der teuerste Neuzugang ist der Spanier Alvaro Morata, der für rund 65 Millionen von Real Madrid auf die Insel wechselte. Der Stürmer wird aller Voraussicht nach beginnen. Auch der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger könnte sein Debüt in der Dreierkette feiern.

Auf Seiten von Burnley wurde sich nur punktuell verstärkt. Wahrscheinlich ist das Debüt von Jack Cork, der für rund neun Millionen Euro von Swansea City kam. Jonathan Walters und Phil Bardsley (beide Stoke) könnten zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Welche Spieler werden fehlen?

Bei Chelsea wird Eden Hazard nach seiner Operation am Knöchel noch ungefähr bis Mitte September fehlen. Rechtsverteidiger Victor Moses muss seine Gelb-Rot-Sperre aus dem FA-Cup-Finale gegen Arsenal absitzen. Tiemoue Bakayoko hat noch Knieprobleme und ist für das Spiel gegen Burnley ebenfalls fraglich.

Bei Burnley steht dagegen fast der komplette Kader zur Verfügung. Nur Mittelfeldmann Dean Marney wird mit einer Kreuzbandverletzung für noch unbestimmte Zeit fehlen.

© getty

Wie endeten die letzten Spiele zwischen Chelsea und Burnley?

In der jüngeren Vergangenheit war für die Clarets gegen Chelsea wenig zu holen. Aus den vergangenen sechs Vergleichen holte Burnley nur zwei Remis und verlor die restlichen vier Partien.

Dennoch hat Burnley gegen die Blues eine positive Bilanz, da die Clarets zahlreiche Partien in den 50er- und 60er-Jahren für sich entscheiden konnte.

Saison Wettbewerb Paarung Ergebnis 2016/17 Premier League Burnley - Chelsea 1:1 2016/17 Premier League Chelsea - Burnley 3:0 2014/15 Premier League Chelsea - Burnley 1:1 2014/15 Premier League Burnley - Chelsea 1:3 2009/10 Premier League Burnley - Chelsea 1:2 2009/10 Premier League Chelsea - Burnley 3:0

Die Gesamtbilanz zwischen Chelsea und Burnley

Spiele Siege Chelsea Unentschieden Siege Burnley 75 26 17 32

Wo kann ich Chelsea gegen Burnley im Liveticker verfolgen?

SPOX bietet zum Spiel einen Liveticker an. Ab rund 30 Minuten vor Spielbeginn können dort alle wichtigen Informationen inklusive Live-Updates abgerufen werden.