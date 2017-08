Zurück zu Glanz und Gloria

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Copa Libertadores River Plate -

Beim Duell um den europäischen Supercup trifft Jose Mourinho mit Manchester United auf seinen ehemaligen Verein Real Madrid (20.45 Uhr im LIVETICKER). Nach einer durchwachsenen Ligasaison mit dem sechsten Platz in der Endabrechnung soll das Treffen mit dem Champions-League-Sieger der nächste Schritt für Manchester United zurück zum Glanz vergangener Tage darstellen.

Die Zuschauer im kalifornischen Santa Clara staunten nicht schlecht, als sich die hochbezahlten Stars von zwei der größten Fußballvereine der Welt sieben Fehlversuche vom Elfmeterpunkt leisteten. Am Ende siegte Manchester United im Rahmen des International Champions Cup mit 2:1 im Elfmeterschießen gegen Real Madrid, nach der regulären Spielzeit hatte es 1:1 gestanden.

Mittlerweile sind beide Welt-Klubs von der US-Reise wieder in heimische Gefilde zurückgekehrt, am Dienstag treffen die amtierenden Sieger der Champions und Europa League in Skopje erneut aufeinander. Für Jose Mourinho ist das Aufeinandertreffen gegen Real das erste Wiedersehen mit seinem Ex-Verein in einem Pflichtspiel seit seiner von Misstönen begleiteten Demission 2013.

Gemischte Bilanz nach Mourinhos erstem Jahr bei Manchester United

Nach der mit dem Abgang von Sir Alex Ferguson verbundenen Tristesse beim englischen Rekordmeister und den erfolglosen Engagements von David Moyes und Louis van Gaal wurde Mourinho zu Manchester United geholt, um den Verein wieder zurück an die nationale Spitze zu führen. Dorthin, wo die Red Devils dem eigenen Selbstverständnis nach hingehören.

Zwar holte der Portugiese in seinem ersten Jahr in Manchester auf Anhieb drei Titel, jedoch können die in der letzten Saison errungenen Triumphe im Community Shield, Ligapokal sowie der Europa League nicht über die durchwachsene Ligasaison hinwegtäuschen. Zugegebenermaßen stellte ManUnited die zweitbeste Defensive der Liga, leistete sich aber auch die meisten Unentschieden aller Teams und erzielte 31 Tore weniger als Meister Chelsea.

Die drei Titel verhinderten eine allzu kritische Bewertung von Mourinhos Debütsaison, langfristig soll der 54-jährige die Red Devils aber wieder in höhere Tabellenregionen führen. Auf seinen letzten Trainerstationen stand der Startrainer jedoch eher für kurzfristigen Erfolg als für Nachhaltigkeit.

Mourinho spaltete Real Madrid in zwei Lager

So kann unter sportlichen Aspekten Mourinhos Amtszeit bei den Königlichen nicht als erfolglos bezeichnet werden. Nach jahrelanger Dominanz des FC Barcelona stellte Real unter dem Portugiesen in der Saison 2011/12 einen neuen Punkte- (100) sowie Torrekord (121) auf und holte sich wieder die nationale Krone. Desweiteren stehen während Mourinhos Engagement auch ein spanischer Pokalsieg (2010/11) sowie ein Gewinn des spanischen Superpokals zu Buche (2012/13).

Die errungenen Titel konnten jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass der Führungsstil des Portugiesen im Laufe der Zeit für immer tiefere Gräben bei den Königlichen sorgte. Durch stete Verschwörungstheorien, Streitigkeiten mit Vereinsverantwortlichen, Schiedsrichtern und eigenen Spielern sowie nicht zuletzt der schleichenden Degradierung von Vereinsdenkmal Iker Casillas spaltete Mourinho den Verein zunehmend in zwei Lager. Nach drei Jahren voller Reibereien gaben schließlich Verein und Trainer im Sommer 2013 die einvernehmliche Trennung bekannt.

Im Interview mit der Zeitung Record unterstrich Mourinho zuletzt auffällig deutlich, dass die Trennung auf seine Initiative hin erfolgte: "Um ehrlich zu sein, in der Struktur von Real Madrid wollten sie nicht, dass ich gehe." Alle Vereinsverantwortlichen hätten eine weitere Zusammenarbeit befürwortet. "Ich musste fast darum betteln, dass sie mich gehen lassen", erklärte der Portugiese.

Erstaunliche Parallelen zu Mourinhos Amtszeit bei den Königlichen weist dessen zweites Engagement beim FC Chelsea auf, wo der Portugiese nicht dauerhaft glücklich wurde und viel verbrannte Erde hinterließ. Nach der Meisterschaft 2014/15 folgte ein beispielloser Absturz in der Folgesaison, begleitet von steten Querelen mit Spielern sowie Vereins- und Verbandsverantwortlichen. Im Dezember 2015 gaben die Blues schließlich die Trennung bekannt.

Kritische Stimmen bei Real Madrid über Mourinho

Dass zu Mourinhos Zeit bei den Königlichen viel Geschirr zu Bruch ging, unterstrichen nicht zuletzt Pepes Äußerungen im September 2016 gegenüber dem Radiosender Cadena Ser. "Wenn wir mit ihm auswärts gespielt haben, haben uns die Leute gehasst. Es waren drei Jahre und ich danke Gott, dass sie schnell vergangen sind", blickte der Innenverteidiger auf die drei Jahre zurück.

Ähnlich unterkühlt äußerte sich zuletzt auch Zidane über die Zusammenarbeit mit dem Portugiesen. Der Franzose agierte ab 2011 zunächst als Sportdirektor bei den Königlichen, ehe er im September 2012 die zweite Mannschaft Reals übernahm: "Er kennt sich sehr gut im Fußball aus und weiß definitiv, wie man eine Gruppe führt. Die Erfahrungen, die ich während dieser Zeit gemacht habe, waren interessant", richtete der ehemalige Weltmeister im Rahmen von Madrids US-Tour aus.

Vor allem Mourinho selbst ist vor dem Aufeinandertreffen mit seinem ehemaligen Verein darum bemüht, dem Spiel aufgrund der Voraussetzungen keine besondere Bedeutung beizumessen: "Ich betrachte sie nicht als meine ehemalige Mannschaft. Das habe ich schon viele Male erlebt." Sowohl gegen Porto als auch gegen Chelsea habe er kurz nach den jeweiligen Trennungen direkt wieder gespielt. "Ich betrachte es nicht auf der Ebene, dass es mein ehemaliger Verein ist", spielte der Startrainer das Aufeinandertreffen im Gespräch mit UEFA.com hinunter.

Mourinhos Kampfansage auf dem Transfermarkt

Nachdem Manchester United aber in den Jahren nach Titelhamster Ferguson nur noch für wenige Ausrufezeichen auf internationalem Parkett sorgte, sehnen sich die Fans und das Umfeld nach regelmäßigen Vergleichen mit den besten Teams der Welt und der Rückkehr in die europäische Spitze. Die Ambitionen der Red Devils werden nicht zuletzt von Mourinhos Aktivitäten auf dem Transfermarkt untermauert.

Nachdem im letzten Jahr die Verpflichtungen von Zlatan Ibrahimovic, Henrik Mkhitaryan und Paul Pogba europaweit für Aufsehen sorgten, wurde in diesem Sommer bislang für Romelu Lukaku, Nemanja Matic und Victor Lindelöf viel Geld in die Hand genommen.

Manchester Uniteds Transferzeugnis der letzten zehn Jahre © getty 1/28 Manchester United hat in den letzten zehn Jahren spektakuläre Transfers getätigt wie kaum ein anderer europäischer Spitzenklub. Wer hat eingeschlagen? Wer war ein Flop? SPOX macht den Check © getty 2/28 TOP: Antonio Valencia. Seit 2009 beim Klub, wirbelte damals rechts offensiv, rückte im Laufe der Zeit rechts in die Viererkette. Jose Mourinho betitelte ihn Anfang des Jahres als den besten Rechtsverteidiger der Welt © getty 3/28 TOP: Chicharito. Der heutige Leverkusener spielte zwischen 2010 und 2014 für Manchester United. Blieb zwar in der Rolle als Joker, dieser füllte er jedoch mit beeindruckenden Quoten stark aus © getty 4/28 TOP: Chris Smalling ist auch ein langjähriger Red Devil. Er ist seit 2010 bei United und in der Innenverteidigung ein echter Leistungsträger © getty 5/28 TOP: David de Gea trat 2011 in große Fußstapfen. Er wurde als Ersatz von Edwin van der Sar unter Vertrag genommen. Doch er hielt dem Druck stand. Der Spanier bestritt bereits über 200 Spiele im Kasten der Red Devils und gehört zu den weltbesten Torhütern © getty 6/28 TOP: Kam 2008 für 38 Millionen Euro von Tottenham und steigerte sich nach einer guten Auftaktsaison zwischenzeitlich zum Stürmer Nummer eins - vor Rooney und Chicharito. Insgesamt ein starker Transfer © getty 7/28 TOP: Robin van Persie stand zwischen 2012 und 2015 unter Vertrag. Als Persönlichkeit und Leistungsträger ein Volltreffer. In insgesamt 78 Startelfeinsätzen brachte er 48 mal das Netz zum Zappeln © getty 8/28 TOP: Ander Herrera. Brauchte nach seinem 36-Millionen-Wechsel aus Bilbao eine Saison Anlaufzeit, etablierte sich im letzten Jahr unter Jose Mourinho jedoch als Leistungsträger und spielte bärenstark © getty 9/28 TOP: Henrikh Mkhitaryan. Spielte eine starke erste Saison, vor allem in der Europa League trug er mit sechs Toren einiges zum Titelgewinn bei © getty 10/28 TOP: Zlatan Ibrahimovic. Kam ablösefrei zu United und schoss alle Wettbewerbe auseinander - bis ihn ein Kreuzbandriss stoppte und eine weitere Zusammenarbeit verhinderte. Dennoch gelungenes Engagement © getty 11/28 NEUTRAL: Anderson spielte von 2007 und 2015 für Manchester United. Unter Sir Alex Ferguson zeigte er vereinzelt sein großes Potenzial, etablierte sich jedoch nie als Stammspieler und Leistungsträger © getty 12/28 NEUTRAL: Nani. Der Mittelfeldakteur kickte von 2007 bis 2014 für den Verein. Hatte seine Sternstunden, war insgesamt jedoch zu unkonstant © getty 13/28 NEUTRAL: Carlos Tevez. Schaffte bei United endgültig den Durchbruch zum Superstar und spielte vor allem kämpferisch zwei starke Jahre. Die Torquote war jedoch ausbaufähig © getty 14/28 NEUTRAL: Marouane Fellaini kam 2013 von Everton zu den Red Devils. Zwar unter keinem Trainer Fixpunkt in der Stammelf, aber dennoch wichtig für das Team und häufig unterschätzt © getty 15/28 NEUTRAL: Daley Blind. Wechselte für 17,5 Millionen Euro von Ajax ins Old Trafford. Besonders unter van Gaal eine feste Stütze, letzte Saison im Wechsel zwischen Bank und Startelf © getty 16/28 NEUTRAL: Juan Mata. Fast 45 Millionen überwies United 2014 an Chelsea. Hat seine lichten Momente, ist jedoch zu unkonstant © getty 17/28 NEUTRAL: Eric Bailly. United überwies für den Verteidiger im Sommer 2016 38 Millionen Euro an Villarreal. War prompt eine feste Stütze in der Defensive, ohne jedoch weit herauszuragen © getty 18/28 Neutral: Paul Pogba. Kam im Sommer 2016 für die Weltrekordsumme von 105 Millionen Euro von Juventus. Überzeugte im ersten Jahr, ist aber noch nicht der entscheidende Faktor, den die Ablöse vermuten lässt © getty 19/28 FLOP: Ashley Young ist 2011 für rund 15 Millionen von Aston Villa gekommen. Über die Rolle des Ergänzungsspielers kam er seitdem allerdings in keiner Saison hinaus © getty 20/28 FLOP: Bebe war kam als unbeschriebenes Blatt für acht Millionen Euro nach Manchester. Nach wenigen Auftritten für die erste Mannschaft wurde er mehrmals verliehen. 2014 wechselte er dann zu Benfica © getty 21/28 FLOP: Memphis Depay spielte für lediglich zwei Saisons in Manchester. Er kam für rund 31 Millionen Euro und erzielte als Angreifer nur zwei Tore. Anschließend wechselte er für etwa 15 Millionen Euro zu Olympique Lyon © getty 22/28 FLOP: Luke Shaw spielte seine 37,5 Millionen Euro Ablöse noch nicht wieder ein. Verletzungen und Probleme mit Jose Mourinho warfen ihn bisher immer wieder zurück. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2018 © getty 23/28 FLOP: Wilfried Zaha. Kam 2012 für knapp zehn Millionen Euro von Crystal Palace. Machte bei United nur eine Handvoll Spiele und nahm nach einer Saison wieder Reißaus © getty 24/28 FLOP: Radamel Falcao. Kam für die Saison 2014/2015 auf Leihbasis aus Monaco, fasste jedoch nie Fuß und enttäuschte auf ganzer Linie. Nach einem Jahr war die Ehe vorbei © getty 25/28 FLOP: Phil Jones kam 2011 von den Blackburn Rovers. War in einigen Saisons auch im erweiterten Kreis der Stammspieler, ist insgesamt jedoch eher Mitläufer als Leistungsträger © getty 26/28 FLOP: Morgan Schneiderlin wechselte für über 30 Millionen Euro zu United, kam dort jedoch nie richtig an. Seine Freiheit im Spiel sei unter der Führung von Louis van Gaal stark limitiert gewesen, begründete er. Nach zwei Saisons wechselte er zu Everton © getty 27/28 FLOP: Angel Di Maria war Manchester United über 75 Millionen Euro wert. Dafür spielte der Argentinier nur eine enttäuschende Saison im Trikot der Red Devils, ehe er für rund 63 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain wechselte © getty 28/28 FLOP: Matteo Darmian kam 2015 vom FC Torino. Kostenpunkt: 18 Millionen Euro. Gerecht wurde er dieser hohen Summe nie. Der Außenverteidiger spielte zwei durchwachsene Spielzeiten und überzeugte auf der Außenverteidigerposition selten

Vor allem die Transfers der beiden Erstgenannten können durchaus als Kampfansage an die nationale Konkurrenz verstanden werden, schnappte Mourinho den Torjäger und den Mittelfeldabräumer doch seinem Ex-Verein Chelsea vor der Nase weg. Seit seinem Amtsantritt im Sommer 2016 gab der Portugiese bislang knapp 350 Millionen Euro für neue Spieler aus.

Mourinho konnte europäischen Supercup noch nie gewinnen

Nach der zweiten kompletten Transferperiode und den fortgeschrittenen Umbauarbeiten am Kader nach den Vorstellungen des Trainers wird sich das erfolgsverwöhnte Umfeld des englischen Rekordmeisters nicht mehr mit nationalem Mittelmaß zufriedengeben. Immerhin wurde der Startrainer doch geholt, um nach den Missverständnissen mit Louis van Gaal und David Moyes eine neue Ära bei den Red Devils einzuläuten und wieder die Spitze der Premier League zu erobern. Auf all seinen bisherigen Stationen konnte der Portugiese auch mindestens eine nationale Meisterschaft erringen.

Der europäische Supercup ist hingegen einer der wenigen Titel, die dem portugiesischen Startrainer noch fehlen in seiner Sammlung. Zweimal zog er bislang in diesem Spiel den Kürzeren, 2003/04 mit dem FC Porto gegen Milan und 2013/14 mit dem FC Chelsea gegen den FC Bayern.

Gegen den Ex-Klub soll der persönliche Trophäenschrank nun auch um diesen Titel erweitert werden. Ein Sieg im Supercup gegen den Champions-League-Sieger wäre für Mourinho zudem der nächste Schritt auf dem Weg, die Red Devils wieder zum Glanz früherer Zeiten zurückzuführen.