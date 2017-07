Newcastle Utd: Perez bestätigt Barca-Interesse

Erlebe

live J1 League Sa 12:00 Kobe -

Sendai Club Friendlies Sa 21:06 Seattle Sounders -

Frankfurt Serie A Sa 23:00 Vasco Da Gama -

Flamengo CSL So 09:30 Changchun -

Shanghai SIPG J1 League So 11:30 Urawa -

Niigata Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Club Friendlies Mi 20:45 Tranmere Rovers -

Liverpool Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Club Friendlies Fr 20:30 Wigan -

Liverpool CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:00 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense Premier League So 10:00 Khabarovsk -

St. Petersburg CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Superliga So 18:00 Brøndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Chapecoense -

Sao Paulo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau

Der FC Barcelona war im vergangenen Sommer an einer Verpflichtung von Ayoze Perez interessiert. Dies bestätigte der Stürmer von Newcastle United nun gegenüber Cadena SER.

"Ich denke nur an Newcastle, doch es stimmt, dass es Interesse von Barca gab. Doch ich bin hier und will weiter für den Klub arbeiten", so der 23-Jährige über die Situation im vergangenen Sommer. "Zum Glück gab es Interesse von einigen Klubs, für einen Fußballer ist das sehr wichtig. Es war schließlich ein sehr enttäuschendes Jahr mit dem Abstieg am Ende", erklärte Perez.

In der vergangenen Saison gelang den Magpies der direkte Wiederaufstieg. Von seinem Trainer Rafael Benitez hält Perez indes viel: "Ich denke, wir werden unter Rafa eine interessante Zukunft haben. Wir werden sehen, was passiert, doch es könnte wirklich eine großartige Zukunft sein. Er ist sehr wichtig für uns."

Perez wechselte 2014 von Teneriffa zu Newcastle. In der abgelaufenen Spielzeit trug er neun Treffer und sieben Vorlagen zum Aufstieg seines Klubs bei.