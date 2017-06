Salah vor Wechsel zu Liverpool?

Freitag, 02.06.2017

Das berichtet die Dailymail. Demnach befinden sich beide Vereine in Verhandlung, allerdings hat die Roma ein erstes Angebot über rund 32 Millionen Euro für den ägyptischen Nationalspieler abgelehnt.

Sollte der FC Liverpool nicht bereit sein, die geforderten rund 45 Millionen Euro Ablöse zu bezahlen, droht der Transfer dem Bericht zufolge zu platzen.

Erlebe die Premier League live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Salah war 2016 für kolportierte 15 Millionen Euro in die italienische Hauptstadt gewechselt und erzielte in der abgelaufenen Saison in 31 Spielen 15 Tore für die Römer.

Neben Salah haben die Reds offenbar auch Interesse an Naby Keita, Virgil Van Dijk und Alex Oxlade Chamberlain.

Mohamed Salah im Steckbrief