United: Interesse an Matic?

Dienstag, 13.06.2017

Initiator der United-Bemühungen ist Trainer Jose Mourinho, der Matic aus gemeinsamen Tagen bei den Blues noch bestens kennt. Mourinho holte ihn 2014 für mehr als 25 Millionen Euro Ablöse von Benfica zurück an die Stamford Bridge. Heute hält The Special One Matic für die perfekte Ergänzung zu Paul Pogba und Ander Herrera in Manchesters Mittelfeld. Matic ist daher der Wunschkandidat, das Interesse an Monacos Fabinho ist dagegen abgekühlt.

Chelsea hat zunächst allerdings nicht vor, den 28-Jährigen abzugeben. Gleichwohl der englische Meister davon ausgeht, in Kürze die Verpflichtung von Tiemoue Bakayoko (Monaco) für rund 40 Millionen Euro einzutüten. Und auch Matic strebt nicht unbedingt einen Wechsel an. Er fühlt sich in London wohl und hat sich dort erst kürzlich ein neues Haus gekauft.

Allerdings könnte Matic das Interesse der Red Devils nutzen, um auf eine Verlängerung seines bis 2019 laufenden Vertrags zu verbesserten Konditionen zu drängen.

Die Lockrufe Juves fallen derweil als Druckmittel weg: Die Bianconeri nehmen Abstand von einer Verpflichtung und möchten lieber Sevillas Steven N'Zonzi für ihre Zentrale holen.

