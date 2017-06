Alle Infos zu Mesut Özil

Erlebe

Mesut Özils Karriere ist von Meilensteinen und Tiefschlägen geprägt. Der Nationalspieler durchlebte sowohl im DFB-Dress als auch bei seinen Vereinen Höhen und Tiefen. Vor allem ein mangelnder Einsatz wurde ihm oft vorgeworfen. Wie verlief bislang seine Karriere?

Wo wuchs Özil auf?

Mesut Özil wurde am 15. Oktober 1988 in Gelsenkirchen geboren. Bereits seine Großeltern sind aus der Türkei nach Deutschland ausgewandert. In seiner Jugend spielte er für einige Gelsenkirchener Vereine, ehe er fünf Jahre lang das Trikot von Rot-Weiss Essen trug. 2005 folgte schließlich der Wechsel in die Jugendabteilung des FC Schalke 04, wo seine Profikarriere schließlich ihren Anfang nahm.

Wie verlief Özils Karrierebeginn?

In der Saison 2005/06 gewann Özil mit den A-Junioren der Königsblauen die Deutsche Juniorenmeisterschaft. In der darauffolgenden Spielzeit gelang ihm der Sprung in die Profimannschaft. In seiner Debütsaison kam der Mittelfeldspieler auf 19 Einsätze in der Bundesliga und landete mit den Schalkern auf dem zweiten Platz der Tabelle.

In der Saison 2006/07 reduzierten sich seine Einsätze und der Verein gab bekannt, seinen zum 30. Juni 2009 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Grund dafür waren auch Unstimmigkeiten während den Vertragsverhandlungen. Werder Bremen nutzte schließlich die Gunst der Stunde und verpflichtete Özil im Wintertransferfenster für fünf Millionen Euro.

Özil etablierte sich schließlich nach und nach als Schlüsselspieler an der Weser und stellte seine beeindruckenden Qualitäten als Vorlagengeber unter Beweis. Im DFB-Pokalfinale 2009 gelang ihm zudem der Siegtreffer beim 1:0-Sieg über Bayer Leverkusen.

Für welche Vereine spielte Özil?

Verein Wettbewerb Zeitraum FC Schalke 04 Bundesliga 01. Juli 2006 - 31. Januar 2008 SV Werder Bremen Bundesliga 31. Januar 2008 - 17. August 2010 Real Madrid Primera Division 17. August 2010 - 02. September 2013 FC Arsenal Premier League 02. September 2013 - heute

Wie lautet Özils Ligabilanz pro Saison?

Saison Verein Wettbewerb Einsätze Tore Assists 2006/07 FC Schalke 04 Bundesliga 19 0 1 2007/08 FC Schalke 04/Werder Bremen Bundesliga 23 1 5 2008/09 Werder Bremen Bundesliga 28 3 15 2009/10 Werder Bremen Bundesliga 31 9 16 2010/11 Real Madrid Primera Division 36 6 19 2011/12 Real Madrid Primera Division 35 4 20 2012/13 Real Madrid Primera Division 32 9 16 2013/14 Real Madrid/FC Arsenal Primera Division/Premier League 28 5 10 2014/15 FC Arsenal Premier League 22 4 6 2015/16 FC Arsenal Premier League 35 6 19 2016/17 FC Arsenal Premier League 33 8 10

Wie verlief Özils Nationalmannschaftskarriere?

Özil absolvierte bereits 27 Spiele für die Juniorenteams des DFB, ehe er am 12. August 2009 im WM-Qualifikationsspiel gegen Aserbaidschan sein Debüt für die A-Nationalmannschaft gab. Rund einen Monat später gelang ihm in einem Freundschaftsspiel gegen Südafrika zudem sein erstes Länderspieltor.

Bei der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika machte Özil mit hervorragenden Leistungen auf sich aufmerksam und bewies seine Klasse auf Weltniveau. So wurde er auch als einer von zehn Spielern für den Goldenen Ball als bester Spieler des Turniers nominiert.

Nach dem Turnier sicherte sich Real Madrid die Dienste des damals erst 21-Jährigen für 18 Millionen Euro. Entgegen vieler Erwartungen spielte sich Özil direkt in der Mannschaft fest und blühte in Spanien regelrecht auf. Allein in seiner Debütsaison gelangen ihm in der Liga 19 (!) Torvorlagen.

Mesut Özils Titel

Titel Anzahl Jahr Verein Weltmeister 1 2014 Deutschland Spanischer Meister 1 2012 Real Madrid Spanischer Pokalsieger 1 2011 Real Madrid Spanischer Superpokalsieger 1 2013 Real Madrid Englischer Pokalsieger 3 2014/2015/2017 FC Arsenal Englischer Superpokalsieger 2 2015/2016 FC Arsenal Deutscher Pokalsieger 1 2009 Werder Bremen U21-Europameister 1 2009 Deutschland Deutscher A-Jugend-Meister 1 2006 FC Schalke 04 U19 Spieler der Saison 1 2015 EM-Qualifikation

Wer ist Mesut Özils Freundin?

Özil führte lange Zeit eine Beziehung mit der Sängerin Mandy Capristo. Neuerdings scheint er jedoch mit Amine Gülse neues Glück gefunden zu haben. Die Miss Türkei von 2014 veröffentlichte kürzlich ein Video von sich und Özil, liebkosend an einem Pool am Meer, und versehrte den Post mit einem Herz.