Pires hofft auf Özil- und Sanchez-Verbleib

Mesut Özil und Alexis Sanchez sind Dauer-Thema beim FC Arsenal. Seit Wochen wird über einen Abschied in diesem Sommer spekuliert und an Interessenten soll es nicht mangeln. Nun äußerte Ex-Arsenal-Star Robert Pires bei Sky Sports seinen Wunsch an die beiden Spieler.

"Ich hoffe und wünsche mir, dass sie ihre Verträge verlängern, weil sie wichtige Spieler sind. Sie bringen Stabilität und Qualität in dieses Team", betonte der Franzose. "Wir brauchen Krieger wie Sanchez und wir brauchen Özil."

Dabei sieht er auf seinen ehemaligen Chef Arsene Wenger viel Arbeit zukommen: "Ich weiß nicht, was bis zum Ende der Transferzeit passieren wird, aber ich bin mir sicher, dass Arsene Wenger noch viel Arbeit vor sich hat."

Pires gewann mit den Gunners zweimal die Meisterschaft und wurde 2002 zu Englands Fußballer des Jahres gewählt.