Spurs: Können bei Gehältern nicht mithalten

Donnerstag, 18.05.2017

"Es wird immer gesagt, dass Tottenham durch den Einzug in die Champions League attraktiver werden würde. Wenn man Top-Spieler überzeugen will, geht es dennoch nur darum, wie viel man zahlen kann", so der 45-Jährige. "Wir haben ein tolles Vereinsgelände, aber wie soll man einen Spieler zu einem Wechsel überzeugen, wenn ein anderer Klub das Doppelte zu zahlen bereit ist?", fuhr er fort.

Um dennoch konkurrenzfähig zu bleiben setzen die Nordlondoner daher auf die Arbeit mit Talenten. "Man braucht junge Spieler, wie Dele Alli. Er hat uns den anderen Vereinen vorgezogen. Bei ihm sind wir ein großes Risiko eingegangen, mittlerweile ist er jedoch ein absoluter Top-Spieler. Aber wer musste das Risiko am Ende eingehen? Es waren wir!", so Pochettino.

