Medien: City bietet Toure neuen Vertrag

Montag, 15.05.2017

Bis Ende der Saison ist Toure noch an die Citizens gebunden, anschließend sollte der Mittelfeldspieler eigentlich weiterziehen. Laut dem Guardian bietet City dem Spieler nun allerdings eine Vertragsverlängerung für ein weiteres Jahr in Manchester an.

Der 34-Jährige könnte damit sein achtes Jahr im hellblauen Trikot spielen, allerdings hat er das Angebot wohl noch nicht angenommen. Der Ivorer kam im Sommer 2010 vom FC Barcelona und rieb sich zu Beginn der Saison mit Trainer Pep Guardiola.

Diese Differenzen konnten jedoch ausgeräumt werden, Toure kehrte in die Mannschaft zurück und steht derzeit bei 23 Liga-Einsätzen. In vier der letzten fünf Spiele kam er über die volle Zeit zum Einsatz. Die letzte Liga-Niederlage mit Toure gab es Mitte Januar.

Da City dem Mittelfeldspieler einen neuen Vertrag anbietet, wird er im letzten Heimspiel der Saison nicht besonders geehrt werden. Anders dagegen Pablo Zabaleta. Der Argentinier soll gegen West Bromwich Albion entsprechend verabschiedet werden.

Yaya Toure im Steckbrief