Mourinho verweigert Griezmann-Statement

Donnerstag, 25.05.2017

"Ich möchte nicht über Griezmann sprechen, denn das wäre Atletico gegenüber respektlos", sagte Mourinho nach dem Sieg seiner Mannschaft im Europa-League-Finale zu BeIn Sports. "Genau wie ich es nicht mag, wenn andere über meine Spieler reden. Ich werde nichts zu Griezmann sagen."

BT Sport gegenüber hat er jedoch zugegeben, dass er United-Mitbesitzer Es Woodward einen Wunschzettel für Transferziele überreicht hat: "Woodward hat meine Liste. Wen ich will und was ich für die nächsten Monate möchte. Nun liegt es an den Besitzern."

Griezmann spielte seit 2014 bei Atletico. Der Franzose hat in der spanischen Hauptstadt noch einen Vertrag bis Sommer 2021.

Antoine Griezmann im Steckbrief