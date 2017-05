Chelsea-Abschied kommt nicht in Frage

Donnerstag, 25.05.2017

"Ich habe einen Vertrag mit Chelsea bis 2020 und bin sehr glücklich hier. Ich habe eine großartige Beziehung zu den Mitarbeitern, Kollegen und Fans hier, sie haben mich immer gut behandelt", sagte er.

Sowohl für diese als auch für die nächste Saison hat der Brasilianer große Pläne. "Chelsea ist in der nächsten Saison zurück in der Champions League und es ist ein großes Ziel von uns, diese Trophäe nächstes Jahr zu gewinnen." Auch das Finale des FA-Cup am kommenden Wochenende gegen den FC Arsenal will Willian gewinnen und so neben der Meisterschaft auch den Pokalsieg einfahren.

In der laufenden Saison erzielte der Brasilianer wettbewerbsübergreifend zwölf Tore (persönliche Bestleistung) in 40 Einsätzen.

Willian im Steckbrief