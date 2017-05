"Er ist einer der Größten": Conte huldigt Wenger

Freitag, 26.05.2017

"Er hat einen guten Job gemacht und nur in dieser Saison haben sie die Champions League verpasst. Manchmal unterschätzt man es, aber sie spielten 19 Jahre in Folge in diesem Wettbewerb. Es zeigt, dass seine Arbeit sehr gut ist", sagte der Italiener auf der Pressekonferenz vor dem Aufeinandertreffen. "Wenn er so lange bei einem großartigen Team bleibt, müssen wir ihn als einen der besten Trainer der Geschichte betrachten", zeigt sich Conte voller Bewunderung.

Der Arsenal-Coach sitzt seit 1996 auf der Bank der Gunners. So eine lange Zeit bei ein und demselben Verein sei heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr. "Im modernen Fußball ist es schwierig, im selben Klub zu bleiben", stellt Conte fest.

Chelsea kann am Wochenende eine hervorragende Saison vergolden. Arsenal verpasste hingegen in der abgelaufenen Premier-League-Saison die Qualifikation für die Königsklasse. Mit dem Gewinn des FA Cups können die Gunners die Spielzeit dennoch positiv beenden.

