Merson: Arsenal? Keine Chance gegen Chelsea

Donnerstag, 25.05.2017

"Wenn beide Teams in Best-Besetzung spielen würden, würde Chelsea gewinnen", sagte Merson gegenüber Sky Sports. Ohne Koscielny, Gabriel und eventuell auch Mustafi wäre der heutige TV-Experte "schockiert", wenn Arsenal doch gewinnen würde.

Vor allem in der Abwehr plagen Arsene Wenger einige Sorgen. Während Per Mertesacker versuchen wird, die Defensiv-Probleme seines Teams zu beheben fehlen Laurent Koscielny (Sperre) und Gabriel (Verletzung) definitiv. Nach langer Verletzungspause kehrt nun der deutsche Weltmeister von 2014 vermutlich in die Startformation zurück. Für den 32-Jährigen wäre es das erste Spiel von Beginn an seit über einem Jahr.

Die Gunners verpassten in der Liga die Qualifikation für die Champions League. Gegen den englischen Meister könnte Arsenal die Saison durch den Gewinn des FA Cups dennoch positiv beenden.

