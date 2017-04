Wettquote für Terry-Wechsel zu Arsenal sinkt

Freitag, 21.04.2017

Kurios nun: Vor allem die Quote dafür, dass sich der Engländer Chelseas Rivalen Arsenal anschließt, wurde deutlich nach unten korrigiert.

Demnach wurden in letzter Zeit viele Wetten in diese Richtung abgegeben, was den Buchmacher nun veranlasst hat, die Quote von 33:1 auf 5:1 herabzusetzen. Joe Crilly, ein Sprecher von William Hill, sagte dazu gemäß der Daily Mail: "Für ein solch neuen Markt waren die Zahlen einfach zu massiv."

Terrys Abschied von der Stamford Bridge wurde in dieser Woche offiziell verkündet. Ob er seine Karriere fortsetzt, ist bislang noch unklar, aber es soll wohl genügend Interessenten aus der Premier League geben.

John Terry im Steckbrief