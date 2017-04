Conte: "War die Schuld des Trainers"

Montag, 17.04.2017

"United hat sich den Sieg verdient. Sie haben mehr Hunger und Motivation gezeigt, um das Spiel zu gewinnen. Ich denke in diesem Fall war das die Schuld des Trainers", gab Conte im Anschluss an die 0:2-Niederlage im Old Trafford zu Protokoll.

Es sei ihm nicht möglich gewesen, die "richtige Motivation" zu liefern. Nun ginge es mit den Tottenham Hotspur im Nacken darum, die "richtige Einstellung" zu finden, um den Titel zu gewinnen. Die Mentalität müsse von "Tag zu Tag aufgebaut" werden: "Wir müssen das jetzt sehr schnell machen."

