Auch Rooney auf Evertons Einkaufszettel?

Montag, 17.04.2017

Romelu Lukaku wird den Klub verlassen, Ross Barkley mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls. Dennoch sprach Trainer Ronald Koeman kürzlich davon, dass Everton in der nächsten Saison einen "stärkeren Kader" haben würde als in der laufenden Saison.

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Dafür müssen Neuzugänge her. Diese sollen laut Liverpool Echo in der Premier League verteilt spielen. Wayne Rooney von Manchester United etwa soll nach mehr als zwölf Jahren bei den Red Devils zurück an die Merseyside wechseln.

Neben dem Nationalspieler stehen wohl auch Gylfi Sigurdsson (Swansea City), Michael Keane (FC Burnley) und Virgil van Dijk (FC Southampton) auf der Liste. Ohne Konkurrenz dürften die Toffees jedoch bei allen vier Spielern nicht sein - es wird wohl eine Menge investiert werden müssen.

Wayne Rooney im Steckbrief