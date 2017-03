Spurs nächste Saison im Wembley?

Freitag, 24.03.2017

Neben der White Hart Lane, der aktuellen Spielstätte der Spurs, befindet sich derzeit eine große Baustelle. Dort nämlich entsteht die neue Heimat des Tabellenzweiten der Premier League.

Die Anzahl für mögliche Zuschaue steigt in der neuen Arena von 36.284 auf 60.000, die den Klub aus dem Nordon Londons unterstützen können. Fertig soll das Projekt aber erst zur Saison 2018/2019 sein.

Davor können die Spurs ins Wembley Stadium ausweichen, das 90.000 Zuschauern Platz bietet. Tottenham hat die Genehmigung bekommen, 27 Partien im kommenden Jahr dort auszutragen.

Optional kann auch in der nächsten Saison noch an der White Hart Lane gespielt werden, darauf dann eine Saison im Wembley und erst zur Saison 2019/2020 in der brandneuen Arena, die auch der NFL während der London-Spiele Heimat gebietet.

