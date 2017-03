Özil: Wegen Pep nicht zu Barca gewechselt

Donnerstag, 02.03.2017

"Fünf Vereine kamen nach der WM 2010 in Südafrika für mich infrage. Arsenal London war bereits interessiert. Manchester United ebenfalls. Auch Bayern München. Sowie Barcelona und Real Madrid", erklärt Özil in seiner Biographie, deren Auszüge bereits in der Bild veröffentlicht wurden.

Der FC Bayern fiel dabei schnell aus dem Muster, da der Rekordmeister "noch ein deutliches Stück von Real Madrid und Barcelona entfernt" war. Eigentlich war sich Özil demnach sicher, zu Barca zu wechseln, die "Tendenz" ging klar in diese Richtung.

Der Faktor gegen einen Wechsel des mittlerweile 28-Jährigen war allerdings Pep Guardiola. Dieser weilte während den ersten Gesprächen im Urlaub, die Abwesenheit macht Özil "stutzig". Da sich Guardiola auch in den kommenden Tagen nicht meldete, nahm "die Begeisterung für Barcelona stetig ab".

"Wegen Guardiolas Verhalten wollte ich letztlich nicht zu Barcelona. Vor allem auch, weil Mourinho gleichzeitig so sehr kämpfte. So überzeugend war er. So herzlich. So bemüht. Er war das komplette Gegenteil vom Barca-Trainer. Also entschied ich mich für Jose Mourinho und Real Madrid", erklärt Özil.

Mesut Özil im Steckbrief