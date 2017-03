Sane: Pep "hat mich verbessert"

Montag, 27.03.2017

"Es macht sehr viel Spaß, mit ihm zu arbeiten. Er erwartet sehr viel von einem. Das bringt aber auch jeden einzelnen Spieler voran. Er hat mich in allen Bereichen verbessert", sagte Sane gegenüber Bild.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten stand der Flügelflitzer in den letzten sieben Ligaspielen bei City immer in der Startelf. Nun soll auch in der Nationalmannschaft der Durchbruch gelingen.

Bundestrainer Joachim Löw lobt den Youngster: "Er hat schon etwas Außergewöhnliches im Spiel und diese Schnelligkeit, die man international braucht."

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Sane selbst zeigt sich ehrgeizig, was seine Rolle im DFB-Trikot angeht: "Ich will mich jetzt beweisen und zeigen, dass ich auch dauerhaft dabei sein möchte. Ich habe auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht und mich weiterentwickelt."

Leroy Sane im Steckbrief