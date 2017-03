Mou erklärt Zagreb-Trip: "Freie Tage genießen"

Samstag, 25.03.2017

"Ich weiß, dass jeder glaubt, ich sei wegen einiger Spieler gekommen, aber heutzutage musst du nicht um die Welt reisen, nur um Spieler zu beobachten. Ich kenne sie alle gut", so Mourinho weiter, der zudem auf die meteorologischen Vorzüge des Balkans aufmerksam machte: "Ich kam als Person her, die sich entspannen und das schöne Wetter genießen will, anders als das verregnete in Manchester."

Mourinhos Reise und sein Beiwohnen beim WM-Qualifikationsspiel zwischen Kroatien und der Ukraine hatte zu Mutmaßungen geführt, er wolle mögliche Kandidaten für einen Wechsel zu den Red Devils im Sommer persönlich in Augenscheinen nehmen. In diesem Zusammenhang war vor allem der Name Ivan Perisic gefallen.

