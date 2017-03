Ajax-Talent Redan zu Manchester United?

Freitag, 24.03.2017

"Ich höre viele Gerüchte um mich und kann nicht abstreiten, dass einige der Klubs tatsächlich Interesse an mir gezeigt haben", so Redan gegenüber Voetbal International. "Manchester United ist ein toller Klub. Natürlich hätte ich Interesse an einem solchen Abenteuer", ließ der Stürmer durchblicken.

Said Ouaali, der Chef der Jugendakademie von Ajax, bestätigte im Februar gegenüber Goal, dass das Talent ein Vertragsangebot des Vereins abgelehnt hat: "Wir haben uns einen Plan für ihn überlegt und viel mit ihm und seinen Beratern gesprochen. Es ist schade, dass er seinen ersten Vertrag nicht hier unterschreiben wird. Ich denke, dass er sich bereits für einen anderen Klub entschieden hat."

Verständnis kann er für Redan aufbringen: "Wenn ein Klub wie ManUnited an dir Interesse zeigt, gibt dir das natürlich Selbstvertrauen und du wirst alles dafür tun, um dich zu verbessern."

